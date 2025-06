Exército começa massacre na Cisjordânia ocupada perto de Ramallah e palestinos são alvo de ataques

Na Cisjordânia ocupada, desde a guerra contra o Irã, as tensões voltaram a crescer entre os colonos israelenses ? assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional ? e os palestinos. Vários ataques de colonos acabaram em confrontos violentos e resultaram em disparos do exército israelense. Em um vilarejo ao norte de Ramallah, quatro pessoas foram mortas por tiros disparados pelos soldados do exército de ocupação na quarta-feira (25). Um dos mortos tinha 13 anos.

Com informações do enviado especial da RFI a Kafr Malik, Nicolas Rocca

Pela segunda vez nesta semana, a vila de Kafr Malik chora seus mortos. Jaffar Hamayel estava presente quando três palestinos foram mortos pelo exército israelense. "Os colonos vieram e aproveitaram nosso luto, já que estávamos chorando por um mártir", relata Jaffar Hamayel.

Durante o funeral de Ammar Hamayel, de 13 anos, israelenses interromperam a cerimônia incendiando carros e casas. O exército afirmou ter aberto fogo em resposta a disparos dos moradores.

"Não houve nenhum tiro do nosso lado, e três pessoas foram baleadas bem ao meu lado. Eles começaram a atirar para matar, miravam na cabeça ou no pescoço", descreve Qaher Al Naji, com os olhos vermelhos de dor e a voz trêmula. Um de seus filhos ficou ferido e outro, Mohammad, de 20 anos, foi morto pelos tiros do exército.

Soldados israelenses disparam contra palestinos desarmados

Qaher observa o corpo do filho envolto em uma bandeira palestina, carregado em homenagem pela multidão. "Ficamos chocados ao ver o exército ajudando os colonos", acrescenta. "As pessoas que feriram e mataram os jovens não foram os colonos; os moradores estavam conseguindo contê-los... E então o exército iniciou um massacre".

Vídeos mostram soldados israelenses atirando contra palestinos desarmados. Segundo um jovem amigo de uma das vítimas, o apoio explícito do exército de ocupação aos colonos estimula uma violência indiscriminada.

"Eles nos tratam todos como inimigos ? seja uma criança, uma senhora idosa, um homem velho ou um bebê. Eles pensam que um bebê se tornará uma ameaça futuramente, então decidem matá-lo agora", afirma ele.

"Ninguém está aqui para nos defender ? nem a Autoridade Palestina, nem os países árabes, nem o resto do mundo", conclui um dos moradores enlutados.