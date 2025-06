EXCLUSIVO-Trump planeja decretos para impulsionar crescimento da IA em disputa com China

Por Valerie Volcovici e Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump está preparando um pacote de decretos com o objetivo de impulsionar o fornecimento de energia para alimentar a expansão da inteligência artificial nos Estados Unidos, de acordo com quatro fontes familiarizadas com o planejamento.

Importantes rivais econômicos, EUA e China estão envolvidos em uma corrida tecnológica e, com isso, garantem uma vantagem econômica e militar. A enorme quantidade de processamento de dados por trás da IA exige um rápido aumento no fornecimento de energia que está sobrecarregando os serviços públicos e as redes em muitos Estados.

As medidas que estão sendo consideradas incluem facilitar a conexão de projetos de geração de energia à rede e fornecer terrenos federais para a construção dos centros de dados necessários para expandir a tecnologia de IA, de acordo com as fontes.

O governo também divulgará um plano de ação de IA e programará eventos públicos para chamar a atenção da população para os esforços, segundo as fontes, que solicitaram anonimato para discutir deliberações internas.

A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários.

O treinamento de modelos de IA em larga escala requer uma enorme quantidade de eletricidade, e o crescimento do setor está impulsionando o primeiro grande aumento na demanda de energia dos EUA em décadas.

Entre 2024 e 2029, a demanda de eletricidade dos EUA deverá crescer cinco vezes mais do que a taxa prevista em 2022, de acordo com a consultoria do setor de energia Grid Strategies.

Enquanto isso, a demanda de energia dos centros de dados de IA pode crescer mais de trinta vezes até 2035, mostrou um novo relatório da consultoria Deloitte.

Construir e conectar a nova geração de energia à rede, no entanto, tem sido um grande obstáculo, pois esses projetos exigem estudos de impacto abrangentes que podem levar anos para serem concluídos, e a infraestrutura de transmissão existente está sobrecarregada.

Entre as ideias que estão sendo consideradas pelo governo está a de identificar projetos de energia mais desenvolvidos e colocá-los no topo da lista de espera para conexão, disseram duas das fontes.

A localização dos centros de dados também tem sido um desafio porque instalações maiores exigem muito espaço e recursos e podem enfrentar obstáculos de zoneamento ou oposição pública.

Os decretos poderiam fornecer uma solução para isso, oferecendo terrenos gerenciados pelo Departamento de Defesa ou pelo Departamento do Interior aos desenvolvedores de projetos, disseram as fontes.

O governo também está considerando simplificar o licenciamento para centros de dados criando uma licença nacional da Lei de Água Limpa, em vez de exigir que as empresas busquem licenças em cada Estado, de acordo com uma das fontes.

Em janeiro, Trump recebeu os principais CEOs de tecnologia na Casa Branca para destacar o Projeto Stargate, um esforço multibilionário liderado pelo criador do ChatGPT, OpenAI, SoftBank e Oracle para construir centros de dados e criar mais de 100.000 empregos nos EUA.

Trump priorizou vencer a corrida da IA contra a China e declarou, em seu primeiro dia de mandato, uma emergência energética nacional com o objetivo de remover todos os obstáculos regulatórios à perfuração de petróleo e gás, à mineração de carvão e de minerais essenciais e à construção de novas usinas de gás e nucleares para aumentar a capacidade energética.