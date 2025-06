EUA e China anunciam acordo sobre barreiras comercias

Do UOL

A China confirmou hoje que chegou a um acordo com os EUA para suspender as restrições adicionais à exportação de minerais raros em troca da suspensão de algumas barreiras americanas ao comércio com o país.

"A China vai analisar e aprovar os pedidos de exportação de itens controlados, de acordo com as leis e regulamentos, enquanto o lado americano suspenderá uma série de medidas restritivas contra a China", disse o Ministério do Comércio chnês, em comunicado.

O acordo havia sido anunciado ontem à noite por Donald Trump, que não deu mais detalhes.

O acerto não inclui redução das taxas de importação mútuas impostas pelos dois países depois do início da guerra tarifária de Trump, mas mantém as alíquotas reduzidas no acordo firmado em Genebra em maio e retira uma obstáculo a novas rodadas de negociação.

O anúncio ocorre após a divulgação de índices econômicos negativos pelos dois países. O PIB americano encolheu 0,5% no primeiro trimestre, e os lucros da indústria chinesa caíram 9,1% em maio em meio ao risco de deflação.

A notícia foi recebida com otimismo pelos mercados internacionais, que já haviam subido nesta semana com o cessar-fogo entre Israel e Irã. Os índices S&P 500 e o Nasdaq Composite se aproximam do maior patamar da história.

Israel admite decisão de assassinar o aiatolá Ali Khamenei

Israel admitiu ontem pela primeira vez a decisão de assassinar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

"Eu estimo que se Khamenei estivesse em nossa mira, nós o teríamos eliminado", disse o ministro da Defesa, Israel Katz, em entrevista a um canal de TV israelense.

"Mas Khamenei entendeu isso, foi para o subsolo a grandes profundidades e interrompeu os contatos com os comandantes que substituíram os comandantes que foram eliminados", disse ele.

Nos 12 dias da guerra iniciada por Israel, as forças do país mataram vários dos líderes militares e cientistas nucleares do Irã.

Khamenei reapareceu ontem depois de duas semanas em um vídeo gravado, reivindicando vitória sobre Israel e dizendo que os EUA exageram no discurso sobre os danos dos ataques às instalações nucleares iranianas.

Sejamos claros: assistimos hoje a ataques contra os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas como nunca antes António Guterres, secretário-geral da ONU, ontem, por ocasião dos 80 anos da assinatura do tratado de criação da organização

DEU NO FINANCIAL TIMES

Urânio enriquecido está praticamente intacto, dizem autoridades europeias

Segundo o jornal inglês, um relatório de inteligência dirigido a governo europeus indica que o estoque de urânio enriquecido do Irã permanece praticamente intacto.

A informação é atribuída a dois altos funcionários públicos, cuja identidade não foi revelada.

De acordo com a investigação dos agentes de inteligência, os 408 quilos do material radioativo enriquecido a 60%, a um passo dos 90% necessários para uma bomba atômica, não estavam mais concentrados em Fordo, quando a planta atacada pelos EUA com bombas antibunker no domingo.

A descoberta contraria a afirmação de Trump, feita em uma postagem de sua rede social Truth, ontem, de que "nada foi retirado da instalação".

"Levaria muito tempo, seria muito perigoso, pesado e difícil de transportar".

Ainda ontem, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, foi questionado sobre declarações de autoridades do Irã, afirmando que o urânio enriquecido estava a salvo, mas evitou dar uma resposta direta.

"Eu não tenho conhecimento de nenhuma informação, a que tive acesso, que diga que as coisas não estavam ou deveriam estar ou foram movidas ou algo do tipo."

Real e City vencem e ficam no caminho dos times brasileiros

Com gol e assistência de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Salzburg ontem e pode enfrentar o Flamengo nas quartas de final do Mundial de Clubes. Para isso acontecer, o Real precisa vencer a Juventus de Turim, e o Flamengo tem de passar pelo Bayern de Munique City nas oitavas. Na outra partida de ontem, o Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2. O time inglês jogará contra o Al-Hilal na próxima fase, e pode pagar os brasileiros Fluminense, Botafogo ou Palmeiras, nas fases seguintes.

