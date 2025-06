Drone achou por acaso o naufrágio mais profundo já registrado na França

Arqueólogos localizaram os restos de um navio mercante do século 16, perto da cidade de Saint-Tropez, na França, a mais de 2,5 mil metros de profundidade no Mar Mediterrâneo. Trata-se do naufrágio mais profundo já registrado em águas territoriais francesas.

O que aconteceu

Navio estava carregado com cerâmicas e barras de metal. Segundo a arqueóloga Marine Sadania, ao que tudo indica, a embarcação é italiana e possivelmente vinda da região da Ligúria, no norte da Itália.

Embarcação foi descoberta por acaso, em março deste ano, por um drone submarino. O dispositivo patrulhava o fundo do mar como parte de um programa de monitoramento de recursos em águas profundas.

É o naufrágio mais profundo já localizado em nosso território marítimo Arnaud Schaumasse, do Departamento de Arqueologia Subaquática do Ministério da Cultura da França

Identificação ocorreu após o drone captar imagens em alta definição da estrutura submersa. Em meio aos destroços, foram encontrados cerca de 200 jarros com bicos estreitos, além de pratos amarelos, caldeirões, uma âncora e seis canhões.

Jarros foram recolhidos no norte da Itália após naufrágio na França Imagem: Marine Nationale/AFP

Algumas peças trazem inscrições religiosas, como o monograma "IHS", abreviação do nome de Jesus em grego. Além disso, há padrões geométricos e botânicos. Apesar da presença de objetos modernos, como uma lata de refrigerante e um pote de iogurte.

Arqueólogos destacam o excelente estado de conservação do sítio. A grande profundidade teria protegido os vestígios de saqueadores ou danos causados por correntes marítimas. "Está tudo praticamente intacto, como se o tempo tivesse parado. É algo excepcional", afirmou Sadania.

Local foi batizado de "Camarat 4" e será estudado pelos próximos dois anos. A equipe pretende montar uma reconstrução digital em 3D do navio e recolher amostras para análise, que depois serão devolvidas ao domínio público.

De acordo com o Ministério da Defesa francês, os itens podem ser removidos com a ajuda de robôs submarinos. Essas máquinas são controladas por cabos conectados a embarcações na superfície.

Naufrágio mais profundo encontrado no país até então havia sido o do submarino La Minerve. Ele foi localizado em 2019, a 2,3 km de profundidade, também no sul da França. A embarcação militar afundou em 1968, com 52 tripulantes a bordo, durante uma missão de rotina.