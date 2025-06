Dívida pública federal sobe 0,71% em maio, para R$7,670 tri

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida pública federal subiu 0,71% em maio ante abril, para R$7,670 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$7,361 trilhões, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu R$309,2 bilhões.

Conforme o Tesouro, do total da dívida pública federal no final de maio, 21% correspondiam a títulos prefixados, 27% a títulos vinculados a índices de preços, 48% a papeis com taxas flutuantes e 4% a papeis cambiais.

Em maio, a alta de 0,71% deveu-se, conforme o Tesouro, “à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 79,90 bilhões, neutralizado, em parte, pelo resgate líquido, no valor de R$ 26,04 bilhões”,

O órgão informou ainda que a reserva de liquidez da dívida pública -- uma espécie de "colchão" para o pagamento dos compromissos -- caiu 4,77% em termos nominais em maio, para R$861,30 bilhões de reais. Na comparação com maio de 2023, a reserva de liquidez caiu 16,54%.

(Reportagem de Fabrício de Castro)