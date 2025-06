Corpo de Juliana passará por autópsia; como isso identifica dia da morte?

O corpo de Juliana Marins, 26, que foi resgatada morta quatro dias após cair na beira de um vulcão na Indonésia, deve passar por autópsia na ilha de Bali. O procedimento foi um pedido da família e vai determinar a causa e o dia da morte da publicitária.

O que aconteceu

Análise do corpo deve indicar que horas aconteceu a morte. Características como palidez, rigidez, temperatura corporal e externa são utilizadas para determinar o contexto e detalhes da morte.

Mudanças no corpo após a morte podem revelar detalhes sobre últimas horas de vida. Além disso, ajudam a elucidar casos criminais e a compreender eventos que levaram à morte. A partir de todos esses sinais, um cálculo matemático estatístico ajuda a determinar o tempo aproximado da morte.

A temperatura corporal diminui com o tempo. Em média, um corpo vivo tem temperatura de 37º C. Na morte, o resfriamento acontece gradualmente, de 0,5°C a 1,5°C por hora até se igualar à temperatura ambiente, seja ela qual for.

Temperatura externa influencia. Em dias de calor ou frio extremo, o corpo pode resfriar mais rápida ou lentamente de acordo com a temperatura ambiente. Em uma morte no meio do deserto, por exemplo, a 50ºC, a temperatura do corpo tende a subir em vez de cair.

Fatores ambientais e pessoais podem influenciar. A taxa de resfriamento do corpo pode fornecer pistas para estimar o tempo decorrido desde a morte, mas é preciso levar em consideração pontos como vestimenta e peso do corpo.

Juliana vestia apenas calça jeans, camiseta, luvas e tênis. Segundo o alpinista voluntário Agam Rinjani, que participou do resgate dela, as condições climáticas na região eram desafiadoras, extremas e fazia "muito, muito frio".

Clima da região é levado em consideração na necrópsia. José Jozefran Berto Freire, presidente da ABMLPM (Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica), diz que uma das primeiras coisas a se fazer ao encontrar o corpo é medir a temperatura dele e comparar com a do ambiente para verificar qualquer influência. Segundo ele, o clima no monte Rinjani não deve dificultar a determinação do momento da morte. "O frio conserva [o corpo], não altera nada. Mas se o frio foi a causa da morte, com hipotermia grave, a necrópsia vai mostrar", afirma, acrescentando que em lugares muito frios, a perda de temperatura é mais rápida.

*Com reportagem publicada em 18/04/2024