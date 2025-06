'Quentinha', meia-calça térmica de R$ 30 é curinga para dias frios; confira

Com a chegada do frio, nada melhor do que apostar em roupas confortáveis e quentinhas. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um "achadinho" para enfrentar o frio: a meia-calça térmica da Romantic Crown. Com camada interna de lã, ela promete aquecer sem abrir mão do conforto e estilo.

Essa meia-calça faz sucesso entre os consumidores e está com desconto de 80%, custando a partir de R$ 29,99 na Shopee. Confira mais informações sobre o produto e as principais avaliações de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a meia-calça?

É translúcida e forrada de lã;

Possui uma costura inferior em forma de "U" que eleva os glúteos;

Promete ser macia e confortável;

Tem uma camada exterior à prova de vento e uma camada interior mais quentinha;

Disponível em diferentes tamanhos (P a GG), que variam de preço.

O que diz quem comprou?

A meia-calça acumula 94,5 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios dos consumidores são o custo-benefício, conforto e a eficiência da peça em aquecer nos dias frios.

A princípio, eu achei que não daria certo porque eu tenho 1,72m de altura, mas ela estica muito. A meia-calça é super quentinha por dentro e nos pés ela não tem o tecido forrado, mas eu comprei ciente disso. Amei o custo-benefício e a entrega foi muito rápida. Kelly

Produto muito bom, é bem quentinha e o material é de primeira. Estou super satisfeita com a compra, preço bom também e recomendo com certeza. Jocimar Santos

Tenho 1,58m de altura e 53 kg, a meia-calça ficou perfeita no tamanho e comprimento. A calça é cintura alta, fica na altura do umbigo. Super indico a compra, chegou no dia seguinte e muito rápido. Dayenne

Produto muito bom, material resistente, confortável e bem quentinha. Mel

Pontos de atenção

Contudo, há também consumidores que reclamam do tamanho, marcação na parte de trás e do fato da meia-calça escorregar no corpo durante o uso. Confira os comentários a seguir:

Super fofa por dentro. Só essa marcação na parte de trás que me incomodou um pouco, dá a sensação de que está caindo, mas valeu o valor. Marily

O produto é muito bom, a meia é extremamente quentinha. Meu único problema foi o tamanho, eu tenho 1,58m de altura e ficou faltando perna. O comprimento é muito longo e aconteceu que no meio da perna ficou aquele tecido sobrando. Só consigo ajustar isso puxando para cima, mas aí depende se o look pode aparecer. Então para mim só poderia ser um pouquinho menor mas tirando isso meia é muito boa. Erica Rodrigues

A meia-calça fica escorregando e descendo, mesmo tendo um tamanho bom. A costura da parte de trás parece que a gente tá usando fraldas. Ligia Ferreira

O material é excelente, mas a parte da cintura é extremamente alta. As pernas ficaram perfeitas, muito confortável, caimento ótimo. Tenho 1,51m de altura e peso 48 kg. Meu manequim costuma ser 38. Peguei tamanho M, mas na etiqueta dentro vem dizendo 16. Contudo, a cintura ficou muito alta, topando no peito e folgada. Aline Araújo

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.