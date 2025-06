FGTS: confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário 2025

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025 já foi anunciado pelo governo. Os resgates seguem a ordem do mês de nascimento do trabalhador, o que significa que aqueles que fazem aniversário em janeiro já podem acessar os valores disponíveis.

Cronograma do saque-aniversário 2025:

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03

Nascidos em fevereiro: 03/02 a 30/04

Nascidos em março: 03/03 a 30/05

Nascidos em abril: 01/04 a 30/06

Nascidos em maio: 02/05 a 31/07

Nascidos em junho: 02/06 a 29/08

Nascidos em julho: 01/07 a 30/09

Nascidos em agosto: 01/08 a 31/10

Nascidos em setembro: 01/09 a 28/11

Nascidos em outubro: 01/10 a 30/12

Nascidos em novembro: 03/11/2025 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 01/12/2025 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Essa modalidade é uma alternativa ao modelo tradicional, o saque-rescisão. Nela, o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês em que faz aniversário. Contudo, caso seja demitido sem justa causa, ele não poderá acessar o montante total da conta, mas apenas a multa rescisória.

Já na opção convencional (saque-rescisão), o empregado dispensado tem direito ao saldo completo da conta, incluindo a multa de 40% sobre o valor total, quando for o caso.

O valor do saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento e fica acessível por 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A opção por esse modelo é voluntária e pode ser feita através do aplicativo ou portal do FGTS. É necessário registrar uma conta bancária para o recebimento. Caso o pedido seja feito no mês de aniversário, o crédito será processado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa.

Também é possível solicitar a volta para o formato saque-rescisão, desde que não exista operação de antecipação ativa. No entanto, essa reversão só será efetiva a partir do 25º mês após a solicitação.

Como é definido o valor do saque-aniversário?

O montante é calculado aplicando-se uma porcentagem (de 5% a 50%) sobre o saldo total disponível nas contas do FGTS, somada a uma parcela adicional, dependendo da faixa de saldo acumulado.

Tabela de alíquotas e adicionais:

Até R$ 500: 50% (sem adicional)

R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

Essa alternativa oferece maior flexibilidade no acesso ao saldo do FGTS, mas exige planejamento, já que restringe o saque total em caso de desligamento.