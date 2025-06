Por R$ 20, condicionador Lola promete brilho a fios loiros ou descoloridos

Se você tem cabelos loiros ou descoloridos e deseja deixá-los com mais brilho, pode curtir um produto "queridinho", que conquistou a nota de 4.7 (do total de cinco) na Amazon e no Beleza na Web. É o condicionador da linha Camomila da Lola Cosmetics, que ainda promete proteção térmica, para a hora de usar secador e chapinha.

A seguir, detalhamos os principais atributos desse item e o que diz quem já o utilizou.

O que o fabricante diz sobre esse condicionador?

Para loiros naturais, coloridos ou com mechas;

Promete iluminar e devolver o brilho;

Ajuda na reparação de danos do cabelo que passou por descoloração;

Fórmula leve e com ativos naturais (extratos de camomila e sempre viva, óleo de limão siciliano);

Proteção térmica e UV;

Recomendado para uso diário;

Para um melhor resultado, o fabricante indica usar a linha Camomila completa, que inclui xampu, máscara e óleo

O que diz quem o comprou?

São cerca de 980 avaliações desse condicionador só na Amazon. Selecionamos a seguir alguns comentários positivos de consumidores satisfeitos com a compra:

Condicionador excelente. É difícil um produto de camomila ser bem hidratante, mas esse é. Adoro. Meu cabelo fica muito bom (tenho luzes). Paula

Eu já tinha usado esse xampu e condicionador uns anos atrás e meu cabelo na época ficou bem brilhoso. Decidi comprar novamente e não me arrependi. O cabelo fica bem iluminado como a linha promete. O condicionador deixa o cabelo bem macio. Só acredito que preciso de um leave-in mais nutritivo nas pontas. Fora isso, é um ótimo produto. Elen

Amo os produtos da Lola. Esse é ótimo. Cheiro agradável e ótima nutrição. Bruna

Testei o xampu e o condicionador. Amei o cheiro de ambos. O xampu é bem suave, então não limpa profundamente. Quem tem raiz oleosa não vai curtir, ou vai ter que intercalar com outros xampus. O condicionador é bom também, consistente e sela bem as cutículas, sem pesar. Meu cabelo é loiro escuro natural, com mechas nas pontas, e notei que deixou com um reflexo mais dourado, mas é sutil mesmo. Maria Barbara

Pontos de atenção

Apesar de 80% das avaliações da Amazon serem de pontuação máxima, nem todos os compradores ficaram satisfeitos com esse produto. As principais reclamações são de que causa ressecamento nos fios.

Cheiro bom e não enjoativo. Senti bem leve a hidratação. É mais para manutenção do que tratamento. Manu

Resseca os cabelos. Aline

O cabelo ficou um pouco ressecado após o uso. O cheiro é excelente. Carol

Achei que ressecou o cabelo da minha filha. Esse produto não deu match aqui. Lilian Silva

