Do que um país precisa para ter uma bomba nuclear?

Os Estados Unidos e Israel bombardearam instalações nucleares iranianas sob a justificativa de supostos avanços do Irã no desenvolvimento de seu programa nuclear para criar uma bomba. Ataques causaram danos enormes às usinas, segundo avaliação da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) da ONU. Mas afinal, o que um país precisa para ter uma bomba nuclear e por que o Irã não tem essa autorização?

Quem pode ter armas atômicas?

No mundo, apenas cinco países têm o direito de ter armas nucleares, segundo o TNP (Tratado de Não-Proliferação Nuclear), de 1970. São eles: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. As cinco nações foram as vencedoras da Segunda Guerra Mundial (1939-45) e são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). O acordo prevê esses países deveriam se desarmar progressivamente, o que não acontece na prática.

No entanto, outros quatro países também possuem armas nucleares. Paquistão, Índia, Israel nunca assinaram o tratado. Já a Coreia do Norte abandonou o acordo em 2003. No levantamento feito em 2022, a FAS (Federação de Cientistas Americanos, na sigla em inglês) identificou que há 12.705 armamentos nucleares no planeta, divididos entre os nove países citados acima. Mais de 90% pertencem a Estados Unidos e Rússia.

Embora critique o programa nuclear do Irã, Israel também mantém sigilo sobre seu poderio bélico. O país nunca confirmou que possui arma nuclear e impede que órgãos internacionais façam inspeções ao seu arsenal.

Por que o Irã não pode ter arma nuclear?

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Imagem: IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE, Brendan Smialowski e Ohad Zwigenberg / várias fontes / AFP

Tel Aviv afirma que Teerã estava próximo de obter uma bomba atômica, o que representaria um perigo a sua existência. Oficialmente, a República Islâmica nega possuir uma bomba atômica e alega que suas usinas nucleares são usadas apenas para fins civis, como a produção de energia, uso na área medicinal e na agricultura.

Irã é signatário do TNP e, por isso, não pode desenvolver ou adquirir armas nucleares. Apesar disso, o Ocidente acredita que o país persa estava muito próximo de construir armas nucleares porque suas usinas são capazes de enriquecer urânio a um grau de pureza acima de 60%. Desde 2018, o Irã deixou de permitir que órgãos internacionais inspecionem suas usinas. Ou seja, o verdadeiro poderio bélico do Irã, assim como o de Israel, é uma incógnita.

Se comprovado que o Irã tem armas nucleares, o país estaria violando o tratado que assinou. Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense) e pesquisador de Harvard, avalia que um país que queira uma bomba teria que sair desses acordos, mas isso implica em sanções internacionais, perda de credibilidade, como é o caso da Coreia do Norte.

A Índia desenvolveu seu programa nuclear para garantir sua segurança em relação à China e, depois, ao Paquistão. O Paquistão, por sua vez, buscou a bomba para equilibrar o poder com a Índia. Israel adotou uma política de ambiguidade estratégica: não confirma nem nega oficialmente seu arsenal, mas estima-se que possua dezenas de ogivas, obtidas como parte de sua estratégia de sobrevivência em um ambiente regional hostil.

Karina Stange, professora de relações internacionais do Ibmec

O que é preciso para construir uma bomba nuclear?

O desenvolvimento de uma arma nuclear exige o domínio de tecnologias muito complexas. Karina Stange Calandrin, professora de relações internacionais do Ibmec, explica que isso inclui a capacidade de enriquecer urânio-235 a níveis acima de 90%, o chamado grau militar, ou de produzir plutônio-239 em reatores específicos.

País precisa ter acesso ao urânio natural. A professora lembra que o material pode ser extraído em minas próprias, como no caso do Irã, ou meios de produzir plutônio em reatores nucleares apropriados. "Mas ter o minério por si só não basta, é preciso dispor das instalações e do conhecimento para processar e transformar essa matéria-prima em material físsil utilizável em armas", avalia Karina Stange.

Isso envolve engenharia de precisão para desenvolver mecanismos de detonação e sistemas capazes de compactar o material físsil até o ponto de iniciação da reação em cadeia. Para completar, o país precisa de um vetor confiável -- mísseis, aviões ou outros meios -- para transportar e lançar a bomba. Vale lembrar que, mesmo países sem grandes reservas naturais de urânio, como Israel, conseguiram desenvolver armas nucleares por outros meios, como a importação de materiais e o desenvolvimento de programas secretos.

Karina Stange, professora de relações internacionais do Ibmec

Três principais fatores explicam apenas esses nove países terem bombas atômicas. Vontade política e estratégica é um deles. Nem todos os países entendem como vantagem ter uma arma nuclear. Segundo a professora Karina, muitos confiam em alianças, como o guarda-chuva nuclear dos EUA na OTAN, ou calculam que o custo político e econômico, sanções e isolamento, não compensam.

Capacidade tecnológica e material. Desenvolver uma bomba nuclear exige domínio de tecnologias avançadas, infraestrutura industrial e científica sofisticada, além de acesso a materiais como urânio enriquecido ou plutônio. "Poucos países têm ou conseguem desenvolver isso sem serem detectados", diz a professora.

Pressão internacional. O regime de não proliferação, os tratados e as sanções funcionaram, em muitos casos, como freios. Países que tentaram desenvolver armas, como África do Sul, que depois desmantelou seu arsenal, e Irã, que até hoje nega buscar armas, , enfrentaram forte pressão global.

Agência da ONU avalia 'danos enormes' a programa nuclear do Irã

Complexo da Usina Nuclear de Fordow, no Irã, em 20 de junho (à esquerda), antes do ataque dos EUA, e em 22 de junho, após ataque. Análise das duas imagens em comparação com registros anteriores, de 2009, revelam que americanos atingiram dutos de ventilação Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

O diretor da AIEA, Rafael Mariano Grossi, acredita que o Irã deve permanecer dentro do TNP. Em entrevista à RFI em Paris, ele explicou que em uma avaliação inicial dos danos causados às instalações nucleares iranianas atingidas por mísseis dos Estados Unidos. "O Irã sofreu danos enormes. Os ataques, que começaram em 13 de junho, resultaram em danos físicos muito significativos a três locais, as usinas de Natanz, Isfahan e Fordow, onde o Irã concentrou a maior parte de suas atividades de enriquecimento de urânio", disse Grossi.

A agência ainda não sabe a localização ou se houve a possível destruição de cerca de 400 kg de urânio altamente enriquecido pelo Irã. Grossi explicou que AIEA ainda não pode fornecer uma avaliação completa do nível dos danos causados pelos ataques israelenses, mas seus inspetores puderam avaliar inicialmente a complexidade dos danos, por possuírem um conhecimento muito bom da área e do funcionamento das usinas, conforme afirmou o diretor.