Cliente dá gorjeta de R$ 27 mil por engano e segue sem estorno após um ano

Imagine só entrar numa loja, comprar alguns itens e, por engano, dar uma gorjeta de US$ 5.000 — em vez de US$ 5. Foi o que aconteceu com uma professora nos Estados Unidos, que ainda luta para ter o seu dinheiro de volta depois de mais de um ano.

O que aconteceu

A história se passou na San Bruno Exotic, uma loja de vapes na Califórnia (EUA). O caso foi contado pela ABC7 News, emissora de televisão dos Estados Unidos, que entrevistou a professora, Linda Mathiesen.

Linda se dirigiu ao local para comprar um gel com CBD (canabidiol) para tratar de uma dor crônica. A compra na loja saiu US$ 129,28, aproximadamente R$ 711.

Generosa, Linda resolveu dar uma gorjeta de US$ 5 (R$ 27), mas, baixinha, teve dificuldades para colocar o valor na maquininha que estava no balcão, que era mais elevado. No fim, ela acabou digitando 'zeros' a mais, totalizando US$ 5.000 (R$ 27 mil).

Ele [funcionário] disse para inserir a gorjeta, então eu fiz... Digitei o que pensei ser dois zeros. Acabaram sendo três zeros. Mas não havia ponto decimal... Eu disse: 'ESPERA! Quero apagar isso!'"

Ao perceber o equívoco, Mathiesen contou que implorou para que o funcionário revertesse a operação, mas ele alegou inicialmente que 'não podia'. "Ele disse que não sabia como", afirmou a professora, acrescentando que o funcionário disse depois que a loja nunca havia recebido o dinheiro.

A situação deixou Mathiesen em pânico. Ela é professora de educação especial e vive com uma renda fixa. "Quem faria isso?", perguntou. "Tipo, R$ 5.000? Eu não tenho esse tipo de dinheiro!", disse.

Linda disse ter entrado em contato com o seu banco cinco minutos depois do ocorrido. "22 vezes... cada vez duas horas no telefone", disse, complementando que o banco não fez nada.

Oito meses depois, registros mostram que o banco tentou encerrar o caso, alegando que "muito tempo havia passado". O banco afirmou oferecer "proteção de responsabilidade" para proteger consumidores de transações fraudulentas reportadas prontamente, mas isso não aconteceu.

Quase um ano depois, Linda segue sem ver a cor do dinheiro. "Ela está soterrada em papelada, enfrentando agora pagamentos de juros sobre a gorjeta exorbitante", diz a reportagem.

Eu desabei em lágrimas... Sou mãe solo, tenho dois filhos adultos... e expliquei a eles: 'Desculpe-me. Meu filho vai se formar na faculdade na próxima semana... e eu nem posso comprar nada para ele porque tenho US$ 5.000 pendentes... agora são US$ 5.500!

O 7 On Your Side, programa da ABC7 News que entrevistou Linda, entrou em contato com o banco, que finalmente respondeu e prometeu reembolsar Linda com o valor total da gorjeta, além dos juros. "Estou tão aliviada", disse Mathiesen.

O programa chegou a visitar a loja, que havia mudado de nome para Exotic Vapes. O funcionário atual informou que novos proprietários assumiram em janeiro e que, embora ele esteja ciente da história, acredita que ela deva ser resolvida com o banco. "Sem comentários", disse.