China confirma que alcançou acordo comercial com EUA

A China anunciou nesta sexta-feira (27) que confirmou os "detalhes" de um acordo comercial com os Estados Unidos e afirmou que Washington deve suspender uma série de "medidas restritivas", enquanto Pequim deve "revisar e aprovar" produtos submetidos a controles de exportação.

"Espera-se que Estados Unidos e a China alcancem um acordo", afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.

A Casa Branca informou na quinta-feira que as partes concluíram um acordo sobre temas como a agilização dos envios de terras raras aos Estados Unidos.

As terras raras são cruciais para baterias elétricas, turbinas eólicas e sistemas de defesa (mísseis, radares, satélites).

Após um ciclo de negociações em Genebra em maio, Washington e Pequim concordaram em reduzir temporariamente as tarifas elevadas aplicadas de maneira recíproca aos seus produtos.

A China também se comprometeu a flexibilizar algumas contramedidas não tarifárias, mas funcionários do governo americano posteriormente acusaram Pequim de violar o pacto e de atrasar a aprovação de licenças de exportação de terras raras.

Os dois países finalmente concordaram com uma estrutura para avançar com o consenso de Genebra, após negociações em Londres neste mês.

Uma fonte da Casa Branca disse na quinta-feira à AFP que o governo do presidente Donald Trump e a China "concordaram com um entendimento adicional de uma estrutura para implementar o acordo de Genebra".

A explicação veio depois que Trump afirmou em um evento que Washington tinha acabado "de assinar" um acordo comercial com a China, sem proporcionar mais detalhes.

Pequim confirmou nesta sexta-feira que um acordo foi alcançado.

"Após as conversas de Londres, as equipes das duas partes prosseguiram com uma comunicação estreita", declarou o porta-voz do Ministério do Comércio.

A China "revisará e aprovará os pedidos para os itens de controle de exportação que atendam aos requisitos legais", acrescentou.

"A parte americana cancelará, em consequência, uma série de medidas restritivas contra a China", explicou.

O porta-voz da diplomacia da China, Guo Jiakun, informou que o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, viajará ao continente europeu na próxima semana para reuniões com seus homólogos da União Europeia, Alemanha e França.

