Cedae traça plano para investir R$5 bi até 2029

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Cedae apresentou um plano de investimentos de R$5 bilhões até 2029 e que será concentrado em obras de infraestrutura para melhora da qualidade do serviço de captação e tratamento de água no Estado do Rio de Janeiro, disse o presidente da empresa, Aguinaldo Ballon, nesta sexta-feira.

O plano indica que serão aplicados R$2,2 bilhões em investimentos nos sistema Novo Guandu, R$500 milhões no Acari, R$900 milhões no Ribeirão das Lajes, cerca de R$200 milhões no Imunana-Laranjal e outros sistemas, além de R$1,1 bilhão nos 15 municípios do interior onde a Cedae ainda opera mesmo depois da concessão dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 2021.

Naquele ano, o Estado arrecadou mais de R$20 bilhões com a concessão desses segmentos, e a Cedae seguiu com as áreas de captação e tratamento de água.

Após a concessão, os resultados da companhia melhoraram e, em 2024, a estatal teve um lucro de R$1,02 bilhão, cerca de 125%acima do lucro de mais de R$400 milhões em 2023. Ballon espera para 2025 mais um desempenho positivo para a companhia.

"O planejamento estratégico que nós divulgamos é uma peça fundamental para garantir a manutenção desse resultado", afirmou Ballon.

ASSESSORES

A Cedae deve contratar no mês que vem consultoria para avaliar os próximos passos da companhia. Entre as possibilidades cogitadas estão abertura de capital, busca por sócio estratégico, emissão de debêntures e venda de parte da estrutura da estatal.

A Cedae vai pagar cerca de R$16 milhões para a realização desse estudo que deve ficar pronto até o fim do ano.

O secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Nicola Miccione, disse que o ritmo de investimentos de R$5 bilhões vai depender da solução financeira a ser apresentada pela consultoria.

"Com eventual parceiro ou uma abertura (capital) a gente consegue acelerar investimentos, trocar uma parte da dívida já no planejamento ou soluções financeiras de melhor custo. Se não tiver parceiro nenhum, tem que ver a que custo esses R$5 bilhões podem ser realizados e em que ritmo", disse Miccione a jornalistas.