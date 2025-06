Legista: Condição extrema dificulta definição da causa da morte de Juliana

Na morte da publicitária brasileira de 26 anos, Juliana Marins, que fazia trilha à beira de um vulcão na Indonésia, as condições extremas de temperatura dificultam qualquer tipo de definição precisa sobre a causa do óbito, disse a médica legista Caroline Daitx, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A estimativa do horário do óbito tem vários desafios. E principalmente quando tem essas condições extremas de temperatura, ela pode trazer ainda maior dificuldade. Outro agravante é que ela sofreu várias quedas.

Então, da primeira queda, a gente tem aquelas imagens de drone que parece que ela ainda estava com vida, e aí depois que a gente tem essa divulgação pelo médico legista de que ela teve ferimentos torácicos, ferimentos no crânio também, e que os ferimentos torácicos teriam causado hemorragia que levou ao óbito.

E que esse ferimento levaria ao óbito, por esse perfil de ferimento, que deu para entender através das notícias, ela evoluiria para óbito em pelo menos 20 minutos. Então, esse foi o raciocínio que foi possível de entender das informações.

Caroline Daitx, médica legista

Os médicos que fizeram a autópsia do corpo de Juliana descartaram a hipótese de que a morte tenha sido causada por hipotermia. O legista responsável disse que a brasileira ficou quatro dias ferida até vir a óbito.

Caroline Daitx afirmou que não dá para precisar a partir de que momento o óbito ocorreu, e lembrou outro agravante de Juliana, que sofria de miopia.

A gente não consegue precisar também, com certeza, se foi a partir da segunda ou da terceira queda que ela teve, que o óbito realmente aconteceu.

Outro agravante também era que ela tinha uma miopia grave, então algo que também dificulta, se ela foi tentar se movimentar e acabou caindo novamente. Então, tem vários fatores aí que dificultam essa análise.

