Carla: Governo vai insistir em discurso de justiça social no caso do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o regime político no Brasil "mudou" ao se referir à dificuldade em negociar com o Congresso Nacional, que derrubou o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O governo, no entanto, vai insistir em seu discurso de justiça social taxando os mais ricos, disse a colunista Carla Araújo no UOL News de hoje.

Agora a avaliação é a seguinte: a saída política não é, neste primeiro momento, chamar Alcolumbre e Motta [presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente] para mais uma conversa.

O Alcolumbre já foi, já viajou, Motta também deve viajar, o presidente Lula tá no Tocantins, a princípio, Lula prefere esperar, acalmar essa questão e aí, vamos para o que o governo vai fazer, independente da relação com o Congresso.

O governo vai, sim, insistir nesse discurso de justiça social que o ministro Fernando Haddad coloca, e que a ideia é que seja reforçado na comunicação do governo. Por quê? Qual que é a avaliação? A avaliação é, é muito difícil chegar na população o debate do IOF em si.

A população acaba ficando meio perdida para entender. E aí, qual que é a mensagem melhor? É dizer que estão querendo fazer uma justiça social. Tudo bem se vão dizer que o governo taxa. Não é que o governo taxa, o governo quer taxar os ricos para não ter que tirar direito dos pobres.

Carla Araújo, colunista do UOL

A colunista destacou também que a queda da medida do IOF vai gerar um grande rombo orçamentário ao governo, que pode ter que fazer cortes de despesas atingindo a população mais pobre, justamente o que ele quer evitar.

Depois da derrubada dessa medida vai ficar um rombo de R$ 10 bilhões que o governo vai ter que ajeitar no orçamento e que pode virar o quê? Corte de despesas. Para onde? Talvez saúde, talvez educação. Vai ser na população mais carente.

E o governo quer evitar isso pegando a opinião pública para si, dizendo olha, nós estamos sim buscando uma justiça tributária, nós estamos sim querendo taxar, mas é taxar os mais ricos e para que o pobre pare de pagar a conta.

A gente quer investir em programas sociais? Sim. Eles vão continuar com esse mesmo discurso. A gente quer poder fazer justiça social nesse país, taxando o que o ministro Fernando Haddad tem colocado nos últimos dias, que é o pessoal da cobertura, o pessoal da Faria Lima, enfim, comprando mesmo um pouco essa briga.

Carla Araújo, colunista do UOL

Carla concluiu dizendo que a ideia do Congresso Nacional é esperar a situação acalmar para ter uma nova conversa e mostrar que está apenas tentando defender os interesses econômicos.

Em relação ao Congresso, a ideia deles é nesse momento esperar acalmar um pouco para voltar sim o diálogo, mas também tentar mostrar que o que o Congresso está fazendo nada mais é do que defender interesses econômicos.

E aí eles vão tentar dizer, olha, as medidas do Congresso atendem grupos econômicos que os próprios deputados têm interesse e que não necessariamente isso é bom para a sociedade. Então é dentro desse escopo de estratégia que o Planalto deve trabalhar nos próximos dias.

Carla Araújo, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: