Captura de Zambelli pode se arrastar por meses, diz embaixador na Itália

O embaixador do Brasil na Itália Renato Mosca afirmou que a captura da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pode levar meses.

Além do caso de Zambelli, a embaixada tem, segundo Mosca, mais 15 casos pendentes de solicitação de extradição. "A situação de Zambelli não é diferente de qualquer outro cidadão que cometeu crime, que está em dívida com a Justiça Brasileira." Contudo, o embaixador se diz confiante de que o governo italiano atenderá ao pedido feito pela embaixada para extraditar a deputada.

Condenada a 10 anos de prisão pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em 14 de maio por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Zambeli entrou na Itália no dia 5 de junho e teve o nome incluído na lista de difusâo vermelha da Interpol.

Investigações sem avanços

O embaixador entregou no dia 12 de junho o pedido de extradição ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália. Nos últimos 15 dias, no entanto, a investigação não avançou.

Ela se encontra foragida. Depois de quase três semanas, não se tem ainda nenhuma informação concreta da localização dela. Nós temos acompanhado a investigação junto às polícias italianas para possibilitar o cumprimento desse mandado de prisão.

Recebemos duas informações de que o casal [Zambelli e o marido, o secretário municipal de Caucaia, no Ceará, coronel Aginaldo Oliveira] teria alugado um apartamento em Roma, e, em seguida, teria ido para a região de Nápoles. São informações que ajudaram a polícia a fazer buscas, mas, até o momento, nada disso se confirmou.

Embaixador nega lentidão

O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca de Souza Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Mosca diz que tanto a prisão quanto o processo de extradição devem demorar meses para terem um desfecho. Segundo ele, a extradição é um processo jurídico e político —por isso, ele acredita que o ato deve se estender por vários meses.

As pessoas tendem a focar nessa captura por ser uma pessoa pública, mas está dentro dos padrões. Isso pode levar 30, 60, 90 dias. Não é um caso que vai se resolver em uma ou duas semanas. Está absolutamente dentro dos padrões. Isso pode se arrastar por meses e é normal que seja assim, porque tudo obedece a um rito da legislação e um amplo direito de defesa.

É importante baixar a expectativa porque mesmo a extradição, que é um processo jurídico ou judicial e político, é demorado, pode levar até um ano. Temos casos em que a Justiça italiana dá o parecer com a possibilidade de recurso. Isso tudo demora um tempo, depois ainda vai para uma decisão do governo italiano.

Depois da prisão, tem a avaliação do crime pelo qual ela foi condenada. Essa avaliação é feita pela Justiça. A Justiça italiana vai requerer do Brasil garantias no que diz respeito às condições carcerárias que ela terá no Brasil, qual o tipo de tratamento e os direitos que ela terá. Não há uma previsão.

Dificuldades na captura

Quando Zambelli entrou na Itália, o pedido de inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol já havia sido feito. Segundo o embaixador, a homologação foi feita pela Justiça italiana com rapidez. Mas, entre o momento que ela chegou ao país e a entrada em vigor do pedido, se passaram cerca de seis horas.

No final da tarde [do dia 5], esse pedido entrou em vigor. Desde então, a situação permanece assim. Ela é foragida da Justiça internacional, tem sido procurada, mas depende, enfim, do momento que isso vai acontecer.

O empenho que a gente tem é o mesmo em relação aos demais casos. No caso da Zambelli, cria-se uma repercussão maior, mas temos muitos casos que acompanhamos com o mesmo cuidado e atenção que qualquer outro caso de solicitação de extradição que tramita via embaixada.

Risco de politização

Questionado se haveria um risco de politização do processo, já que a deputada é uma aliada da extrema direita no Brasil e a Itália é hoje governada pela primeira ministra Giorgia Meloni, também de direita, ele diz confiar no cumprimento dos acordo de extradição entre os dois países.

O processo é jurídico e técnico e será decidido pelas autoridades judiciais italianas. O parecer judicial será muito importante. Evidentemente, depois tem um crivo político, volta ao Ministério da Justiça italiana e ao governo italiano, em última análise, para uma decisão final.

Temos muitos antecedentes de brasileiros que retornam ao Brasil para cumprir pena, inclusive cidadãos com dupla nacionalidade porque o argumento de que pelo fato de a deputada também ser italiana impediria uma extradição não é correto.

Estamos muito tranquilos porque a nossa cooperação funciona de uma maneira geral muito bem. O Brasil extraditou nos últimos dois anos dois importantes mafiosos [Vincenzo Pasquino e Rocco Morabito], criminosos importantes de interesse da Itália e isso tem se dado ao longo dessas três décadas.

É importante separar as coisas para que esse caso não se transforme numa narrativa política que não faz sentido, porque, na verdade, é um crime comum, tipificado no Código Penal italiano. Não se trata de nenhum tipo de perseguição ou de atenção especial a um caso.

Mandado de prisão, mas não de busca

O diplomata afirma que não há um mandado de busca contra Zambelli. Com isso, ela não pode ser presa em sua residência, somente em locais públicos. Mesmo assim, as polícias italianas buscam reunir todos os indícios sobre a localização da deputada.

Enquanto ela estiver em locais que representem o seu domicílio, ela não pode ser presa. Mas, identificar esse local já seria muito importante, e já abriria um caminho para solucionar esse impasse. As garantias individuais são as mesmas, de assegurar que a pessoa tenha o direito que lhe é devido, e uma delas é isso, o direito da inviolabilidade do domicílio.