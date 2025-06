Campanha para familia de influencer morto por câncer bate dobro da meta

Após a morte do influenciador americano Tanner Martin, aos 30 anos, a campanha de arrecadação para custear a criação da filha recém-nascida dele superou os esperados US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) e obteve até agora mais de US$ 610 mil (R$ 3,3 milhões).

O que aconteceu

Shay Wright, mulher de Tanner, disse em story no Instagram que a meta original foi alcançada quase imediatamente. Depois, uma segunda meta de US$ 400 mil dólares (R$ 2,1 milhões) foi atingida em 24 horas. Atualmente, a meta está em US$ 750 mil (R$ 4,1 milhões).

Ela agradeceu o apoio e lembrou do marido, vítima de um câncer de cólon, ao comentar potencial da internet para fazer o bem. "Fiquei sentada com a mão no coração o dia todo, tentando absorver tudo", disse.

Tanner sempre disse que a internet poderia ser um lugar lindo, e agora eu vi com meus próprios olhos. O amor e a gentileza que chegam de todos os cantos do mundo, de nossas famílias do TikTok e Instagram, de amigos e completos estranhos, estão além de tudo que eu poderia imaginar Shay Wright

Parte do dinheiro arrecadado será revertido para ONG criada pelo casal. Segundo a mulher, a Rebels Against Cancer atenderá jovens adultos que enfrentam a doença. Ela disse que "25% de qualquer valor acima de US$ 500 mil serão destinados ao financiamento desta importante organização".

Também foi criada uma bolsa de homenagem a Tanner Martin para alunos da Universidade do Vale do Utah, estado onde Tanner cresceu. "Outros 25% de qualquer valor acima de US$ 500 mil serão destinados ao financiamento desta bolsa memorial para alunos interessados em obter um diploma em Terapia Conjugal e Familiar", expllicou.

Entenda o caso

Tanner Martin recebeu diagnóstico de câncer de cólon terminal em novembro de 2020, aos 25 anos. Em fevereiro de 2023, foi informado pelos médicos que ele tinha de dois a cinco anos de expectativa a de vida, segundo o casal disse à People em outubro de 2024.

Em meio ao tratamento, casal anunciou em novembro do ano passado que estava esperando o primeiro bebê. "O câncer tirou muito de nós", escreveu o casal em um texto compartilhado no TikTok. "Tentamos a fertilização in vitro e planejamos ter um bebê, mas a sepse e o progresso do câncer nos impediram. Até agora", dizia o vídeo.

A partir daí, principal objetivo de Martin foi ver a filha nascer. Deu certo: em 15 de maio deste ano, nasceu AmyLou. "O pai dela conseguiu", disse a esposa, Shay Wright, no Instagram.

Em 21 de junho, Martin decidiu entrar em uma clínica de cuidados paliativos. O objetivo foi "administrar melhor sua dor e desconforto" em seus últimos dias de vida.