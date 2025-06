C&A nomeia Cecília Alexandre, ex-Heineken e Ambev, como CMO no Brasil

A C&A Brasil contratou Cecília Preto Alexandre como Chief Marketing Officer (CMO). A executiva, segundo comunicado da empresa, se reportará diretamente ao CEO, Paulo Correa. A executiva teve passagens pela Heineken Brasil, Kraft Heinz, BRF, Ambev e na Mondelez International (LU France), baseada na França.

"Com uma trajetória consolidada de mais de 25 anos nas áreas de marketing, branding e estratégia de negócios, Cecília é reconhecida como uma das profissionais mais respeitadas do marketing e traz uma combinação rara de visão estratégica, capacidade de execução e sensibilidade para marcas com forte apelo com o público", diz a companhia.

Segundo a C&A, a executiva terá a missão de intensificar o relacionamento da C&A com seus consumidores, resgatar e fortalecer a marca e a conexão com os clientes.

"A chegada da Cecília traz uma visão estratégica profundamente focada ao que queremos. E quem mais se beneficia disso é um nosso cliente, que encontra uma C&A cada vez mais conectada com seus desejos, mais presente em sua vida e inovadora para inspirá-lo em cada experiência com a marca", destaca Paulo Correa, CEO da C&A Brasil.