Fotógrafo brasileiro é enterrado aos pés de montanha onde morreu no Peru

O corpo do brasileiro Edson Vandeira, 36, que não resistiu a uma escalada ao Nevado Artesonraju, no Peru, foi enterrado perto da cordilheira onde ele e outros dois colegas morreram.

O que aconteceu

Velório e sepultamento do fotógrafo foi no vilarejo de Yungay, informou a família de Edson ao UOL. A cidade, a mais de dois mil metros de altitude, é uma das últimas no caminho da Cordilheira Blanca. Em linha reta, o vilarejo fica a menos de 20 quilômetros de distância do Parque Nacional Huascarán, onde Edson morreu.

Cerimônia de despedida foi fechada para familiares; montanhistas foram homenageados em evento. A Associação de Guias de Montanha do Peru homenageou os parentes dos três homens que morreram durante a expedição e também agradeceu a pilotos, guias e outras pessoas que participaram dos esforços de busca e resgate.

Relembre o caso

Corpo de Edson e de mais dois montanhistas peruanos foram encontrados mais de 20 dias após desaparecimento. Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón subiram com o brasileiro ao Nevado Artesonraju no dia 29 de maio e, desde então, ficaram incomunicáveis.

Os três eram alunos do Centro de Estudos de Alta Montanha (Ceam). Eles faziam curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha.

Eles deveriam ter retornado no dia 1º de junho, mas não deram notícias às suas famílias. Equipes de salvamento foram ao local em busca do brasileiro e dos peruanos, mas a área é de difícil acesso.

Evidências sugerem que o três conseguiram chegar ao cume da montanha. Às autoridades, colegas montanhistas de Edson afirmaram que viram luzes se movimentando na crista da montanha. A suspeita é de que eles tenham apresentado algum problema na descida, já que a rota de volta do Artesonraju exige quatro rapéis técnicos.

Barraca onde o trio deveria se abrigar foi localizada. O equipamento estava vazio, segundo a Polícia de Alta Montanha.

Os corpos foram transportados de helicóptero após serem encontrados. O trio chegou na terça-feira à base da montanha, após um apelo da associação de guias de montanha à Polícia Nacional do Peru.