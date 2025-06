Brasileira presa nos EUA cita maus-tratos: 'Ninguém merece esse tratamento'

A brasileira Caroline Dias Gonçalves, de 19 anos, ficou presa por 16 dias após ser detida pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA. Ela relata ter sofrido maus-tratos e presenciado discriminação contra imigrantes que não falavam inglês. "Os últimos 15 dias foram os mais difíceis da minha vida", afirmou.

O que aconteceu

Caroline foi solta sob fiança na última sexta-feira, mais de 36 horas após a Justiça americana autorizar sua libertação. Ela havia sido detida pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos em 5 de junho.

"Fui colocada em um sistema que me tratava como se eu não tivesse importância", disse a jovem após ser solta. Caroline falou pela primeira vez sobre o episódio em nota divulgada pelo TheDream.US, organização que oferece bolsas de estudo para jovens imigrantes. A brasileira cursa enfermagem na Universidade de Utah com apoio da instituição.

Na detenção, recebíamos comida encharcada e úmida. Até o pão ficava molhado

Caroline Dias Gonçalves

Quem domina o idioma é mais respeitado, disse a jovem. "No momento em que perceberam que eu falava inglês, percebi uma mudança. De repente, fui tratada melhor do que outras pessoas que não falavam inglês. Isso partiu meu coração. Ninguém merece esse tratamento, especialmente em um país que chamo de lar desde os 7 anos", disse.

O UOL pediu resposta do Departamento de Segurança Interna dos EUA sobre as críticas de Caroline, mas ainda não obteve retorno. A reportagem será atualizada quando houver posicionamento.

Estudante disse que perdoa o agente do ICE que a prendeu. "Ele pediu desculpas e dizia que queria me soltar, mas que suas 'mãos estavam atadas'. Não havia nada que ele pudesse fazer, mesmo sabendo que aquilo era errado", disse Caroline. "Quero que você saiba —eu te perdôo. Porque acredito que as pessoas podem fazer escolhas melhores quando têm essa opção." Na nota, ela também agradeceu ao apoio de amigos e familiares.

"Espero que mais ninguém tenha que passar pelo que eu passei", disse Caroline. "Mas sei que, neste momento, mais de 1.300 pessoas ainda vivem o mesmo pesadelo naquela unidade de detenção em Aurora. Elas são como eu — incluindo outras pessoas que cresceram aqui, que amam este país e que querem apenas uma chance de pertencer."

Imigrantes como eu, não estamos pedindo nada de especial. Apenas uma chance justa de ajustar nosso status [migratório], de nos sentirmos seguros e de continuar construindo as vidas pelas quais tanto lutamos neste país que chamamos de lar

Caroline Dias Gonçalves

A brasileira estava indo visitar amigos em Denver, capital do Colorado, quando foi detida por agentes de imigração. De acordo com o jornal local, The Salt Lake Tribune, ela foi inicialmente parada por um policial por dirigir muito próxima de um caminhão, mas foi liberada com um aviso. Pouco depois, foi abordada e detida por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos).

A estudante ficou mais de duas semanas em um centro de detenção para imigrantes em Aurora, perto de Denver. Imagens da câmara corporal utilizada pelo agente Zwinck, mostram o policial perguntando onde ela nasceu, o que é proibido pela lei do Colorado. O Policial foi colocado em licença administrativa e aguarda o resultado da investigação.