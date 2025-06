Brasil trará corpo de Juliana; custo dificultou repatriação em outros casos

Após a comoção nacional em torno da morte da publicitária Juliana Marins, 26, na Indonésia, o presidente Lula (PT) alterou o decreto que impedia o Itamaraty de custear o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Até então, o órgão dizia que não financiava a operação e famílias tinham de arcar por conta própria com altos custos para repatriar e velar seus parentes no Brasil (relembre alguns casos abaixo).

O que aconteceu

Lula determinou ontem que Itamaraty realize traslado do corpo de Juliana após anunciar mudança de regra. A informação foi divulgada ontem pelo próprio presidente ao pai da brasileira. "Conversei por telefone com Manoel Marins para prestar a minha solidariedade neste momento de tanta dor", publicou Lula, nas redes sociais. "Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil".

Antes da alteração na norma, famílias de brasileiros mortos fora do país precisavam custear traslado de corpos por conta própria. Amparado nas antigas regras do decreto 9.199, de novembro de 2017, o Itamaraty vinha negando que faria o trâmite, inclusive à família de Juliana, sob o argumento de que embaixadas e consulados apenas ajudam na expedição de documentos. Ainda ontem, Lula afirmou que não tinha conhecimento sobre a legislação até então.

Relembre casos recentes de brasileiros não repatriados pelo governo

Família de brasileira morta na Espanha em abril precisou arrecadar cerca de R$ 40 mil para trazer corpo ao Brasil. Os familiares de Mirian Oliveira Barbosa, 36, assassinada pelo marido na cidade espanhola de Halo, precisaram fazer uma vaquinha online após serem informados pelo Itamaraty que o órgão não poderia custear o traslado do corpo.

Mirian Oliveira Barbosa Imagem: Cedido ao UOL

À época, os parentes de Mirian reclamaram que o governo brasileiro não prestava assistência consular para que o corpo fosse liberado. "Já foi uma luta para conseguir o dinheiro. Agora, esse problema por causa do atestado de óbito. (...) Já vai para quase um mês que tudo aconteceu. A gente não está vivendo o luto, é uma luta diária", afirmou a irmã da vítima, Marina Barbosa, em maio. Logo depois, o Itamaraty providenciou as documentações necessárias e o corpo de Mirian chegou a São Paulo.

Outra família que precisou custear traslado de corpo foi a do engenheiro civil brasileiro Rafael Barlete Rodrigues. Aos 32 anos, ele foi encontrado no início de maio entre pedras de uma praia no sul de Mar del Plata, na Argentina. A hipótese da promotoria argentina de Investigação Funcional é que o brasileiro se afogou no mar.

Rafael Barlete com os pais, João Paulo Rodrigues e Odete Barlete Rodrigues Imagem: Reprodução

Familiares de Rafael, que moram em Bebedouro, no interior de São Paulo, também organizaram uma vaquinha para trazer o corpo ao Brasil. O custo do traslado de avião de Buenos Aires até o Aeroporto de Guarulhos custou cerca de R$ 21 mil. Para mover o corpo de São Paulo a Bebedouro, a prefeitura do município interiorano arcou com R$ 4 mil.

Procurado à época, Itamaraty reiterou que não poderia pagar transporte do corpo do brasileiro. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017", disse em nota enviada ao UOL.

No ano passado, a mãe da modelo brasileira Adriana Vieira, 31, encontrada morta em um porto de Miami, nos EUA, também teve dificuldade para trazer corpo da filha ao Brasil. Em outubro, Antonia Lourdes Leite do Nascimento contou ao UOL que, caso não conseguisse trazer o corpo de Adriana em cinco dias, ela seria enterrada ou cremada nos Estados Unidos.

Família da modelo também criou campanha online para arrecadar valores do traslado. A mãe contou que o transporte custava cerca de R$ 70 mil e que, desempregada, não tinha condições financeiras de arcar com os custos. Já o Itamaraty ressaltou em nota que o traslado do corpo era de responsabilidade da família e não poderia ser custeado com recursos públicos.

Modelo brasileira Adriana Vieira, encontrada morta nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram @adrianavieiraof

Após mais de dois meses da morte da filha, Antonia conseguiu trazer o corpo de Adriana com ajuda de doações.

O que muda com a nova regra?

Até ontem, Ministério das Relações Exteriores não se responsabilizava pela repatriação de brasileiros mortos fora do país. Já após a alteração do decreto 9.199, de novembro de 2017, a pasta definiu que o traslado poderá ser realizado quando:

A família comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas com o traslado;

As despesas com o traslado não estiverem cobertas por seguro contratado pelo de cujus [falecido] ou em favor dele, ou não estiverem previstas em contrato de trabalho, se o deslocamento para o exterior tiver ocorrido a serviço;

O falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção;

Houver disponibilidade orçamentária e financeira.

Lula altera decreto de 2017 sobre traslado de corpos do exterior. Imagem: Reprodução Diário Oficial da União (DOU)

Cabe agora ao Itamaraty regulamentar a nova norma. Os critérios e procedimentos para a concessão e execução do traslado serão regulamentados por meio de ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, segundo o governo federal.