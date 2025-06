BC da Colômbia mantém taxa de juros inalterada, em 9,25% ao ano, em decisão dividida

O Banco Central da Colômbia manteve sua taxa básica de juros em 9,25% ao ano, em reunião na qual quatro diretores votaram a favor da manutenção, dois a favor de uma redução de 50 pontos-base e um a favor de uma redução de 25 pontos-base.

No comunicado oficial, a autoridade destaca que as expectativas de inflação permaneceram acima da meta e refletem a percepção de que a convergência da inflação para a meta de 3% seria mais lenta do que o esperado anteriormente.

"O aumento do déficit fiscal projetado para 2025 e anos seguintes representa um desafio para a sustentabilidade das finanças públicas e reduz a margem de manobra para a flexibilização da política monetária", explica o BC colombiano.

O banco central ainda diz que as condições financeiras globais continuam apertadas em um ambiente de tensões geopolíticas globais elevadas.