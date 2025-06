BC da China promete acelerar a resposta da política monetária às condições econômicas

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que ajustará o ritmo e a intensidade da implementação da política monetária em resposta às condições econômicas e financeiras domésticas e globais.

A segunda maior economia do mundo enfrentou pressões este ano devido à imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos chineses e à persistente pressão deflacionária no país.

"O ambiente externo tornou-se cada vez mais complexo e desafiador, com o enfraquecimento do impulso do crescimento econômico global, o aumento das barreiras comerciais e o desempenho econômico divergente entre as principais economias", disse o Banco do Povo da China em um resumo de sua reunião trimestral do comitê de política monetária.

A economia "ainda enfrenta dificuldades e desafios, como demanda interna insuficiente, níveis de preços persistentemente baixos e vários riscos ocultos", disse o banco.

"Sugere-se que a intensidade dos ajustes da política monetária seja elevada, e que a natureza prospectiva, direcionada e eficaz dos ajustes da política monetária seja aprimorada", acrescentou.

Em maio, o banco central divulgou uma série de medidas de afrouxamento, incluindo cortes nas taxas de juros e uma grande injeção de liquidez, à medida que Pequim intensificava os esforços para amenizar os danos econômicos causados pela guerra comercial com os Estados Unidos.

Os investidores estão atentos a sinais de novos estímulos em na reunião do Politburo em julho, bem como a pistas em uma plenária este ano, em que os principais líderes partidários provavelmente discutirão o plano quinquenal do país para 2026-2030.

"No que diz respeito à política monetária, não esperamos um movimento agressivo, a menos que haja uma mudança geral na crença econômica da liderança", disseram analistas do ANZ em uma nota.

O ANZ espera que o banco central reduza sua taxa básica de juros em 10 pontos-base antes da reunião do Politburo, seguida por uma redução adicional de 30 pontos após a plenária do partido, provavelmente em agosto, disseram os analistas.

O banco central chinês disse que orientará as instituições financeiras a aumentar a oferta de crédito e pressionará pela redução dos custos gerais de financiamento social.

Também se comprometeu a aumentar a resiliência do mercado de câmbio e a manter a taxa de câmbio do iuan "basicamente estável em um nível razoável e equilibrado".

(Reportagem de Ethan Wang, Yukun Zhang e Kevin Yao)