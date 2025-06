Barcelona chega a acordo com Monaco pelo empréstimo de Ansu Fati

O atacante espanhol Ansu Fati, do Barcelona, passou por exames médicos nesta sexta-feira (27) e assinará com o Monaco no dia 1º de julho, por empréstimo com opção de compra, informaram fontes próximas à negociação.

Ambos os clubes e o jogador, de 22 anos, chegaram a um acordo para a transferência. Caso os monegascos queiram contratar Fati em definitivo, o valor fixado é de 11 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual).

Segundo a mesma fonte, a oficialização do contrato não poderá ser realizada antes de 1º de julho.

O Barça vai arcar com uma parte do salário do jogador, mas terá direito a uma porcentagem em uma eventual venda futura caso o Monaco, que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, exerça a opção de compra.

cb/bm/iga/raa/cb

