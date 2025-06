Laudo descarta hipotermia e aponta fraturas como causa da morte de Juliana

Médicos que fizeram a autópsia do corpo de Juliana Marins, brasileira que morreu após cair em um vulcão na Indonésia, descartaram que hipotermia tenha causado a morte dela.

O que aconteceu

Os médicos descartaram hipotermia afirmando que não há "sinais clássicos" no exame. Segundo o legista, a falta de necrose nas extremidades do corpo permite "afirmar com segurança" que a jovem não morreu devido ao frio no local. A previsão do tempo para aqueles dias era próxima de 0 ºC à noite e Juliana usava apenas calça e blusa, sem equipamentos próprios - o que levou muitas pessoas a questionarem se ela sobreviveria às baixas temperaturas.

Juliana teria morrido pouco tempo após a queda por "trauma torácico grave", segundo a autópsia. O médico Ida Bagus Putu Alit, do hospital Bali Mandar, afirmou que a jovem teve órgãos internos respiratórios comprometidos por fraturas causadas pelo impacto da queda.

A causa direta da morte foi, definitivamente, o trauma contundente. Estimamos que foi no máximo 20 minutos. Não há evidência de que essa vítima tenha morrido muito tempo após isso por causa dos ferimentos.

Legista Ida Bagus Putu Alit

Membros superiores, inferiores e costas da brasileira foram áreas mais machucadas. Segundo o legista, além de hemorragia interna, brasileira tinha ferimentos na cabeça, fraturas na coluna vertebral, nas coxas e outras escoriações pelo corpo.

Informação vai na contramão da relato feito por turistas espanhóis que mostra Juliana viva horas após o acidente, segundo eles. Imagens da brasileira viva foram feitas por um drone por viajantes que entraram em contato com a irmã dela nas redes. Mariana Marins disse ao UOL que as pessoas que passaram pelo local perguntaram o nome de Juliana e tentaram achar familiares e amigos dela pelas redes sociais.

Imagem de drone mostra publicitária brasileira Juliana Marins, que caiu em trilha na ilha de Lombok, na Indonésia, viva Imagem: Reprodução

Corpo de brasileira foi achado 4 dias após queda

Informação sobre morte veio na terça-feira após o quarto dia de tentativa de resgate da brasileira. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", afirmou a família. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país publicou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.

O corpo dela foi recuperado depois de sete horas de trabalho dos socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das (22h no horário de Brasília), sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.

Parte do trajeto foi filmado por um montanhista que ajudou no resgate. Quatro socorristas ficaram acampados a 600 metros de profundidade, junto ao corpo, e outros três, que serviram de apoio, a 400 metros.

Governo brasileiro lamentou a morte e informou que corpo de Juliana foi encontrado pelas equipes de resgate. Segundo o órgão, as buscas foram dificultadas pelas "condições meteorológicas de solo e de visibilidade adversas".

Juliana escorregou e caiu na trilha do vulcão

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20). Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Família acompanhou situação por fotos e vídeos enviados pelos espanhóis, na espera do resgate. Mariana diz que tudo se agravou com o aparecimento de uma neblina e umidade muito forte, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais da pedra. A irmã chegou a dizer que seria um ''absurdo se ela morresse por falta de socorro''.

Demora ocorreu por dificuldades na trilha, falou o governo local. A Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia) afirmou que a dificuldade de acesso à trilha fez com que as pessoas que viram que Juliana tinha caído levassem oito horas até conseguir avisar as autoridades sobre o acidente. Segundo eles, desde o primeiro dia, tentativas de resgate com cordas e macas foram feitas, sem sucesso.