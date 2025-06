Aumenta energia e ganho de massa muscular: benefícios da batata-doce branca

A batata-doce branca é uma variedade menos conhecida do que a alaranjada ou a roxa, mas também oferece diversos benefícios à saúde. É fonte de carboidratos complexos, fibras, vitamina C, potássio e cálcio, e contém pequenas quantidades de vitaminas do complexo B.

Embora tenha menos betacaroteno (pró-vitamina A) em comparação à batata-doce alaranjada, destaca-se pelo sabor mais neutro e adocicado e pela textura mais fibrosa e seca, o que a torna versátil na culinária.

A seguir, veja os principais benefícios da batata-doce branca para a saúde.

1. Controla a glicemia

Apesar de conter carboidratos, a batata-doce branca libera açúcar na corrente sanguínea lentamente, devido ao seu baixo índice glicêmico. Isso ajuda no controle da glicose, podendo ser benéfica para pessoas com diabetes ou resistência à insulina.

2. Possui antioxidantes

A presença de antioxidantes protege as células contra os danos causados pelos radicais livres. Esses compostos reduzem as inflamações e fortalecem o sistema imunológico.

3. Ajuda na digestão

Contém fibras que favorecem o trânsito intestinal. As do tipo insolúveis aumentam o volume das fezes e aceleram a passagem do alimento pelo trato digestivo, prevenindo a constipação.

4. É fonte de energia

Os carboidratos complexos presentes na batata-doce branca são absorvidos lentamente pelo corpo, proporcionando uma liberação constante de energia. Dessa forma, o alimento mantém os níveis de energia estáveis por um período mais prolongado.

5. Contribui para o controle do peso

A presença de fibras aumenta a saciedade, diminui a fome e o consumo excessivo de alimentos. Portanto, pode ser uma aliada da perda de peso.

6. Faz bem para o coração

Contribui para a saúde cardiovascular por ser fonte de potássio, que controla a pressão arterial. Além disso, as fibras auxiliam na redução do colesterol, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.

7. Contribui com a saúde óssea

O cálcio presente na batata-doce branca é fundamental para a formação e manutenção dos ossos. O potássio contribui para a preservação da densidade óssea, mantendo os ossos fortes e saudáveis.

8. Mantém a pele saudável

Os antioxidantes protegem as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres. A vitamina C, por exemplo, participa da produção de colágeno, essencial para a regeneração e firmeza da pele.

9. Auxilia na saúde cerebral

Os antioxidantes e o potássio da batata-doce branca protegem as células do sistema nervoso contra danos. Isso contribui para a melhora da memória e da concentração.

Como consumir?

Para adultos saudáveis, a recomendação é consumir de 100 a 150 g de batata-doce branca, cerca de meia xícara (chá) dela cozida, por refeição.

A batata-doce branca é bastante versátil, que pode ser consumida cozida, assada, em purês, chips e sopas. Também pode ser incorporada em receitas como pão de queijo vegano e sobremesas. Para preservar seus benefícios, deve-se evitar o consumo de frituras e o excesso de sal.

Contraindicações

Pessoas com problemas renais devem consumir com cautela por conta do teor de potássio, pois o mineral em excesso pode sobrecarregar os rins e agravar o quadro clínico.

Em casos raros, pode causar desconforto intestinal se ingerida em excesso. Algumas pessoas são mais sensíveis às fibras ou aos carboidratos fermentáveis presentes no alimento e podem produzir gases excessivos e inchaços.

Fontes: Ana Lúcia Hoefel, nutricionista e professora do curso de nutrição da FSG (Centro Universitário da Serra Gaúcha) e Ana Carolina Roos, nutricionista e professora de nutrição na Universidade Positivo.