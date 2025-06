Motta e Alcolumbre desistem de ir a audiência com Dino para debater emendas

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelaram de última hora a ida ao STF (Supremo Tribunal Federal) para uma audiência, nesta sexta-feira (27), que debate se o pagamento de emendas parlamentares impositivas é constitucional.

O que aconteceu

Motta e Alcolumbre cancelam presença de última hora. Eles chegaram a confirmar que participariam, mas resolveram enviar apenas advogados da Câmara e do Senado.

Audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino. Ele é relator de três ações que tratam de emendas parlamentares na Corte e convocou a audiência pública para que "sejam expostos e debatidos argumentos tecnicamente qualificados e especializados, de diferentes áreas do conhecimento".

Emendas impositivas são de pagamento obrigatório pelo governo. Elas podem ser indicadas por um deputado, senador ou bancada. A Corte avalia ações que questionam se esse tipo de emenda é constitucional.

PSOL, PGR (Procuradoria-Geral da República) e Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) são autores das ações. Abrindo as falas, o representante do PSOL, o advogado Walfrido Jorge Warde Júnior, afirmou que hoje há "disciplina irracional do financiamento da política no Brasil".

Advogado-geral da União participa da audiência. Além de Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Oliveira, vice-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), está presente.