Algoz de João Fonseca, Taylor Fritz vai à final do ATP 250 de Eastbourne

Algoz do brasileiro João Fonseca nas oitavas de final, o tenista americano Taylor Fritz, número 5 do mundo, se classificou para a final do ATP 250 de Eastbourne nesta sexta-feira (27), ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich (N.28).

Fritz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-1, em uma hora e 33 minutos.

Atual campeão em Eastbourne, torneio disputado na grama e preparatório para Wimbledon, o americano de 27 anos tentará defender o título contra seu compatriota Jenson Brooksby (N.149), que na outra semifinal eliminou o francês Ugo Humbert (N.20) com vitória por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (7/9), 6-4 e 3-4, em duelo de duas horas e 47 minutos.

-- Resultados desta sexta-feira do ATP 250 de Eastbourne:

. Simples masculino - Semifinais:

Taylor Fritz (EUA) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-3, 3-6, 6-1

Jenson Brooksby (EUA) x Ugo Humbert (FRA) 6-7 (7/9), 6-4, 6-4

