Alemanha acusa jovem sírio de cumplicidade em atentado frustrado em show de Taylor Swift

A Procuradoria da Alemanha informou nesta sexta-feira (27) que apresentou acusações contra um adolescente sírio suspeito de ser cúmplice na preparação de um atentado islamista, que foi impedido, durante shows da cantora Taylor Swift em Viena, em agosto do ano passado.

Mohammad A., então com 15 anos, teve contato de meados de julho até agosto de 2024 com o principal suspeito, de 19 anos, que preparava o atentado, informou a Procuradoria Federal alemã, especializada em casos de terrorismo.

O jovem sírio, adepto da ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), "ajudou desde abril de 2024 (...) nos preparativos (do atentado), traduzindo do árabe para o alemão as instruções para fabricar uma bomba", acrescentou.

Também "atuou como intermediário para estabelecer contato através da internet com um membro do EI no exterior".

E facilitou ao principal suspeito um modelo de texto para jurar lealdade ao EI.

No início de agosto, os três shows em Viena da estrela pop americana Taylor Swift, que estava em sua turnê mundial "Eras", foram cancelados após o anúncio da polícia sobre o plano de atentado.

A polícia austríaca prendeu rapidamente três suspeitos em agosto. O governo dos Estados Unidos anunciou que forneceu informações ao governo da Áustria para impedir o atentado.

O principal suspeito, um austríaco de origem da Macedônia do Norte, confessou o plano, mas depois se retratou. A investigação continua aberta.

No início de setembro, operações de busca aconteceram em Frankfurt, no leste da Alemanha, onde Mohammad A. estudava. O jovem sírio foi detido, mas posteriormente liberado.

