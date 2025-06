Al-Hilal vence Pachuca (2-0) e enfrentará o Manchester City nas oitavas da Copa de Clubes

O Al-Hilal derrotou o Pachuca por 2 a 0 na quinta-feira, em Nashville, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como segundo colocado do Grupo H, atrás do Real Madrid.

O time saudita, treinado pelo italiano Simone Inzaghi, venceu com gols de Salem Al-Dawsari (22') e do brasileiro Marcos Leonardo (90'+5).

O adversário do Al-Hilal nas oitavas será o poderoso Manchester City, que terminou a primeira fase como líder do Grupo G.

gbv/cl/cb

© Agence France-Presse