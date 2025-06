Ainda dá tempo de receber o Auxílio Gás em junho; veja datas de pagamento

O governo federal voltará a realizar os pagamentos do Auxílio Gás no mês de junho. O benefício é transferido a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano. Nesta rodada, os valores serão liberados entre os dias 16 e 30 de junho.

Cronograma de repasse do Auxílio Gás -- junho:

NIS terminado em 1: 16/06/2025

NIS terminado em 2: 17/06/2025

NIS terminado em 3: 18/06/2025

NIS terminado em 4: 19/06/2025

NIS terminado em 5: 20/06/2025

NIS terminado em 6: 23/06/2025

NIS terminado em 7: 24/06/2025

NIS terminado em 8: 25/06/2025

NIS terminado em 9: 26/06/2025

NIS terminado em 0: 30/06/2025

O que é o Auxílio Gás

Esse programa foi criado para beneficiar cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único. A iniciativa busca amenizar os efeitos do custo do gás de cozinha sobre o orçamento doméstico de grupos em situação de vulnerabilidade social.

O valor repassado equivale a 100% do preço médio do botijão de gás de 13kg por família contemplada, cálculo feito com base em levantamentos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em abril, o benefício foi de R$ 108 por domicílio.

Quem tem direito?

Para receber o auxílio, é necessário atender aos critérios estabelecidos: ter renda mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo. Cidadãos que já participam do Bolsa Família ou de outros programas de transferência de renda também podem solicitar.

Os valores são depositados em contas bancárias ou digitais. Se o grupo familiar não possuir conta ativa, uma poupança social digital será automaticamente criada. Cada parcela tem validade de até 120 dias a partir da data em que o valor é disponibilizado.