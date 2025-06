Agronegócio argentino diz que seguirá trabalhando pela redução de imposto

São Paulo, 27 - O agronegócio da Argentina disse nesta sexta-feira, 27, que continuará trabalhando para eliminar todos os impostos de exportação sobre grãos, em especial soja. O governo do país prorrogou a redução das "retenciones" para trigo e cevada até o dia 31 de março de 2026, mas deixou de fora soja e milho, cujas alíquotas voltam aos 33% e 12%, respectivamente, na segunda-feira, 30 de junho. "Continuaremos trabalhando com organizações de produtores para alcançar a eliminação de todos os impostos de exportação e avançar em direção a uma redução gradual e consistente dos impostos sobre a soja e produtos processados", afirmou o Centro de Exportadores de Cereales (CEC) em seu perfil no X.