Prevê filmes que você vai gostar e mais: por dentro das novas TVs LG com IA

Imagine que você ama filmes de ação, mas não está com vontade de navegar pela lista infinita de opções do streaming que assina. Você pega o controle da TV, aciona o comando de voz e pede: "gostaria de filmes de suspense com o Tom Cruise". Em segundos, a televisão exibe resultados dentro desse objetivo.

Esse é um dos recursos de inteligência artificial presentes nas novas TVs da LG para 2025. A empresa oficializou ontem a atualização no Brasil de 10 aparelhos com diferentes tecnologias de tela. São eles:

OLED evo AI com três modelos: G5 (o carro-chefe da empresa neste ano; interessante para gamers), C5, B5

QNED evo AI 4K com quatro versões: QNED85 (com mini-LED), QNED82, QNED80, QNED70

NanoCell AI 4K com um modelo: NANO80

UHD AI 4K com duas versões: UA85, UA75

Os preços começam a partir de R$ 2.599, na versão UA75 de 43 polegadas.

TV LG OLED evo AI G5 Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Como a IA recomenda conteúdos?

A função de dar dicas de filmes destacada acima está dentro do serviço Concierge AI, que usa algoritmos para fazer recomendações personalizadas para todas as pessoas que utilizam a TV com base nos históricos de pesquisas e visualizações de conteúdos.

Quanto mais você usa a TV logada em seu perfil, mais ela aprende com seus hábitos, o que aumenta a chance de ele acertar na hora de oferecer conteúdos. É mais ou menos como a Netflix e outros streamings fazem para mostrar filmes e séries que você pode gostar dentro de seus respectivos catálogos, explicou Diego Oliveira, gerente de TV da LG do Brasil, ao UOL.

Num dos nossos testes, pedimos para a TV sugerir filmes de romance com a atriz Sydney Sweeney, e a TV retornou com "Todos Menos Você" e "Observadores".

"O objetivo é a hiperpersonalização. É trazer conteúdos de uma forma mais fácil para você", ressaltou Oliveira. "Essa parte da inteligência artificial todas [as TVs de 2025] têm iguais. Então, se você comprar uma TV de entrada ou premium, você terá os mesmos recursos."

Novo controle remoto das TVs LG Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Reconhecimento de voz com IA

A IA das TVs também é usada para reconhecer a voz dos usuários através de um novo controle remoto, no serviço chamado AI Voice ID.

Com isso, a televisão pode fazer ajustes personalizados e automáticos de preferências de som, qualidade de imagem e de conteúdos. É só falar com ela e ela identifica quem é quem, conforme a reportagem pode observar em uma demonstração ao vivo da empresa. Todas as respostas são baseadas no uso de quem acionou o assistente.

"Por exemplo, eu assisto a certos tipos de filmes na Netflix e minha esposa assiste a outros. Quando eu entro no perfil dela, eu já sei que não estou no meu perfil. A TV vai funcionar da mesma forma. E, claro, com todas as proteções de dados, e do sistema de segurança", acrescentou Oliveira.

Mais recursos de IA

Assistente pessoal Copilot: todas as TVs de 2025 da marca suportam o serviço de IA da Microsoft. Ele permite fazer perguntas e pesquisar (com o AI Search) receitas de comida, por exemplo. Basta dizer "Hi, LG" para que a IA comece a ouvir suas solicitações ou acessar com ajuda de um botão que ativa a IA da LG presente no novo controle remoto.

AI Picture/Sound Wizard: aprende as preferências de imagem e som do usuário, criando perfis individuais. "Você consegue fazer os ajustes de imagem de acordo com sua preferência. Ele vai chegar até 1,6 bilhão de configurações de imagem. A de som você vai chegar a 40 milhões de configurações [possíveis]", afirmou o executivo.

Mais suporte de atualizações: toda a linha de 2025 da LG funciona com o sistema WebOS25 e terá atualizações por cinco anos.

Seguindo a tendência do mercado, a LG quer que os consumidores interajam com a inteligência artificial de um modo mais natural. Para isso, as funções que utilizam a tecnologia foram criadas para manter uma linguagem mais natural, que pareça conversar com o usuário, de acordo com Oliveira. A empresa chama isso de inteligência afetiva.

"A LG está tratando isso como marca, que é a gente usar inteligência artificial, mas não de uma forma invasiva. Aquela inteligência artificial que fica te vigiando. A gente quer que ela funcione assim: você está assistindo e ela vai guardando todas as suas preferências e sem você perceber. Ela serve para te ajudar", disse o executivo.

Conheça as TVs da LG

LG OLED evo AI G5: 55, 65 e 97 polegadas

A partir de R$ 9.399

Tela OLED, melhor em termos de qualidade de imagem. Conhecida por oferecer ótimo contraste, brilho intenso e ampla cobertura de cores

Resolução 4K

Processador Alpha 11 AI Gen2, criado para rodar bem tarefas de inteligência artificial

Novo controle remoto AI Magic Remote mais compacto. Possui sensor de movimento, roda de rolagem, botão dedicado para o LG AI, microfone para fazer comandos de voz e botões para serviços de streaming

Taxa de atualização variável (VRR) de até 120 Hz, interessante para obter uma experiência mais fluida enquanto joga.

Suporte a HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, que prometem som imersivo e ajustes automáticos de imagem

Sistema de som 4.2 canais, até 60 W de potência

Quatro entradas HDMI, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Ethernet (internet cabeada) e três USB 2.0

LG OLED evo AI C5: 42, 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas

A partir de R$ 7.299

A mesma tecnologia OLED da G5, com pretos profundos, brilho intenso e cores vivas

Resolução 4K

Processador Alpha 9 AI Gen8, pronto para os recursos de inteligência artificial da TV

Novo controle remoto AI Magic Remote mais compacto. Possui sensor de movimento, roda de rolagem, botão dedicado para o LG AI, microfone para fazer comandos de voz e botões para serviços de streaming

Taxa de atualização variável (VRR) de até 144 Hz, ideal para uma jogatina fluida

Suporte a HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, que prometem som imersivo e ajustes automáticos de imagem

Sistema de som 2.2 canais, até 40 W de potência

Quatro entradas HDMI, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Ethernet (internet cabeada) e três USB 2.0

LG OLED AI B5: 55, 65 e 77 polegadas

A partir de R$ 6.999

Disponível em modelos de

Tecnologia OLED, oferecendo níveis de preto profundos e alto nível de detalhes

Resolução 4K

Processador Alpha 8 Gen 2 compatível com recursos de inteligência artificial

Novo controle remoto AI Magic Remote mais compacto. Possui sensor de movimento, roda de rolagem, botão dedicado para o LG AI, microfone para fazer comandos de voz e botões para serviços de streaming

Taxa de atualização de 120 Hz, para uma experiência no sistema e jogos mais fluida

Suporte a HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, que prometem som imersivo e ajustes automáticos de imagem

Sistema 2.0 canais, até 20 W de potência

Quatro entradas HDMI, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Ethernet (internet cabeada) e duas USB 2.0

LG QNED AI 4K QNED82 | QNED80 | QNED70: 43, 50, 55, 65, 75 e 86 polegadas

A partir de R$ 4.099

Resolução 4K

Processador Alpha 7 AI Gen8, que já suporta tarefas de inteligência artificial

Novo controle remoto AI Magic Remote mais compacto. Possui sensor de movimento, roda de rolagem, botão dedicado para o LG AI, microfone para fazer comandos de voz e botões para serviços de streaming

Mais simples, tem taxa de atualização de 60 Hz, não suportando o máximo desempenho que os consoles de última geração entregam

Suporte a HDR10 e Dolby Atmos

Sistema de som 2.0 canais, até 20 W de potência

Três entradas HDMI, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 e USB-A 2.0

LG QNED evo AI 4k QNED85: 43, 50, 55, 65, 75 e 86 polegadas

A partir de R$ 4.099

Tecnologia MiniLED, conhecidas no mercado por terem mais brilho do que as TVs OLED, embora percam no contraste quando comparada a esses modelos. Possui ótimo brilho e contraste, além de um preço mais acessível

Processador Alpha 8 AI Gen2

Resolução 4K

Novo controle AI Magic Remote

Taxa de atualização de 144 Hz, proporcionando mais fluidez em jogos compatíveis

Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

Sistema de som 2.0 canais, até 20 W de potência

Quatro entradas HDMI, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Ethernet (internet cabeada) e duas USB 2.0

LG NanoCell AI 4K: 50, 55, 65, 75 e 86 polegadas

A partir de R$ 3.399

Tecnologia NanoCell, inferior ao Mini LED, mas equivalente à QLED da Samsung em qualidade de imagem. Um dos seus benefícios é o amplo ângulo de visão.

Resolução 4K

Processador Alpha 5 AI Gen7

Novo controle AI Magic Remote

Taxa de atualização de 60 Hz

Suporte a HDR10 e Dolby Atmos

Sistema de som 2.0 canais, até 20 W de potência

Três entradas HDMI, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, ethernet e duas USB-A 2.0

LG UHD AI 4K UA85: 65, 75 e 86 polegadas

A partir de R$ 6.799

TV LED UHD, que combina tecnologia de painel LED, uma das mais simples do mercado, com resolução 4K.

Processador Alpha 7 AI Gen8

HDR10 Pro, que proporciona cores vibrantes e brilho elevado a conteúdos compatíveis

Controle AI Magic Remote

60 Hz de taxa de atualização

Sistema de som 2.0 canais, até 20 W de potência

Três entradas HDMI, USB-A 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Ethernet

