Ações europeias sobem com diminuição de tensões comerciais entre EUA e China e papéis automotivos saltam

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam no maior nível em mais de uma semana nesta sexta-feira, impulsionadas por uma alta das montadoras, com investidores assumindo mais riscos na esperança de uma trégua na disputa comercial entre os Estados Unidos e China.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,14%, a 543,63 pontos, interrompendo uma série de duas semanas de perdas e registrando seu primeiro ganho semanal em três semanas.

As ações alemãs registraram seu maior rali semanal em dois meses, enquanto as da França e da Espanha registraram suas melhores semanas em mais de um mês.

O setor de energia, entretanto, sofreu sua primeira queda semanal em semanas. O setor perdeu força com a queda dos preços do petróleo, depois que temores de um fechamento do Estreito de Ormuz -- crucial para o fornecimento global -- diminuíram com um acordo de cessar-fogo após um conflito de 12 dias entre Israel e o Irã. [O/R]

"Ficamos surpresos ao ver a força contínua do mercado à luz dos atuais eventos geopolíticos, mas está claro que o mercado acredita que o conflito permanecerá contido, embora isso possa mudar a qualquer momento", disse Robert Ruggirello, diretor de investimentos da Brave Eagle Wealth Management.

Com preocupações geopolíticas no Oriente Médio diminuindo, investidores mudaram seu olhar para os desdobramentos do comércio global. Investidores esperam que haja avanços em novos acordos comerciais antes do prazo final para o aumento das tarifas dos EUA no início de julho.

Uma autoridade da Casa Branca revelou na quinta-feira que Washington e Pequim haviam fechado um acordo para acelerar embarques de terras raras para os EUA.

Os setores automotivo e de luxo, que são particularmente sensíveis às manchetes relacionadas à China, saltaram 4,1% e 2,5%, respectivamente, conduzindo as altas setoriais.

Enquanto isso, líderes da União Europeia discutiram novas propostas dos EUA sobre um acordo comercial em uma cúpula em Bruxelas na quinta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não descartou a possibilidade de fracasso das negociações tarifárias, dizendo que "todas as opções permanecem sobre a mesa".

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,72%, a 8.798,91 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,62%, a 24.033,22 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,78%, a 7.691,55 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,99%, a 39.742,21 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,11%, a 13.969,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,24%, a 7.523,59 pontos.