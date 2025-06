Ações da China registram melhor semana em quase dois meses com o impulso de finanças e trégua no Oriente Médio

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta sexta-feira, mas registraram o maior ganho semanal em quase dois meses, lideradas pelo setor financeiras enquanto o cessar-fogo entre Israel e Irã melhorou a confiança dos investidores.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,7%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,61%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,17%.

As ações de corretoras chinesas subiram acentuadamente esta semana, impulsionadas pela diminuição das tensões geopolíticas globais e pelo aumento do apetite por risco dos investidores, disseram analistas do Morgan Stanley em uma nota.

Em um horizonte de 6 a 12 meses, parece provável um aumento na alocação de carteira para a China, apoiado pela melhoria dos fundamentos do mercado e pela crescente demanda dos investidores globais por diversificação, disseram eles.

A Tianfeng Securities chegou a dar um salto de até 10% nesta sexta-feira.

O índice CSI300 subiu 2,0% esta semana, o melhor ganho semanal desde 5 de maio, enquanto o Hang Seng avançou 3,2%, sua semana mais forte desde 3 de março.

As ações do setor financeiro onshore subiram quase 3% esta semana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,43%, a 40.150 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,17%, a 24.284 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,70%, a 3.424 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,61%, a 3.921 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,77%, a 3.055 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,39%, a 22.580 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,70%, a 3.966 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,43%, a 8.514 pontos.