Nem tudo que é criado no universo automotivo faz sucesso entre o público. Muitas soluções são rejeitadas e podem ficar no meio do caminho.

Dias atrás me deparei com um Renault Logan CVT, que me inspirou a listar mais algumas soluções que não pegaram.

Sedã aventureiro

A moda aventureira no Brasil começou com a despretensiosa Fiat Palio Weekend Adventure. Logo nos primeiros anos da perua Palio, estava claro que o modelo tinha caído nas graças do brasileiro, mas a Fiat queria mais.

Em uma época que SUV era uma categoria restrita a grande e caros utilitários, fez sentido aproximar a acessível Palio Weekend da proposta desses modelos.

A solução encontrada foi levantar a suspensão e adicionar elementos estéticos de um veículo fora de estrada, e foi assim que nasceu a linha Adventure da Fiat, que começou na Palio Weekend e depois se estendeu para a picape Strada. Fez tanto sucesso que as gerações seguintes foram além, com configurações ainda mais altas e com recursos como bloqueio do diferencial dianteiro.

Não demorou para a concorrência oferecer propostas semelhantes, sendo o Volkswagen CrossFox outro representante bem-sucedido. Foi assim por muitos anos com peruas, picapes e hatches aventureiros. Faltava um sedã com essa proposta.

Até que a Renault, quando equipou o sedã Logan com transmissão CVT para o modelo 2020, foi "obrigada" a erguer a suspensão dele, pois a nova caixa de câmbio era muito baixa. Até tentaram caprichar no visual, mas ficou claro que sedã aventureiro não tinha como dar certo.

A clássica carroceria com três volumes fica perfeita apenas em carros mais próximos do solo. Único sedã altinho que tivemos, o estranho Logan CVT "aventureiro" morreu com menos de dois anos de mercado, sem deixar saudades.

Câmbio automatizado de uma embreagem

Talvez os mais novos não saibam, mas em um passado não tão distante carros com câmbios automáticos eram raros. Além de caros, tinham desempenho e consumo prejudicados, o que afastava compradores.

Esse cenário mudou com a chegada de modelos importados, ainda na década de 1990, com câmbios modernos e eficientes. Quem experimentava não queria mais voltar para os manuais. Na década seguinte, a então importante categoria dos sedãs médios mostrava que a preferência pelos automáticos só crescia, mas ainda tinha um problema: o preço. Continuavam caros e impensáveis para o público dos modelos de entrada.

Raras configurações de pequenos automáticos, como os Chevrolets Chevette e Corsa Sedã, eram destinados ao público PCD, muito mais restrito que o de hoje. As primeiras tentativas de modelos semi-automáticos vieram com Fiat Palio Citymatic, Mercedes-Benz Classe A e Chevrolet Corsa de 2ª geração, que tinham em comum a ausência do pedal de embreagem, mas ainda com alavanca de marchas operada manualmente pelo motorista.

Essa solução foi um fracasso comercial, mas abriu caminho para a evolução desse sistema, onde as trocas de marchas passaram a ser feitas de maneira eletrônica, algo que superesportivos já vinham oferecendo. Nascia ali o câmbio automatizado para carros de entrada, com apenas uma embreagem.

Cada fabricante batizou seu automatizado de maneira diferente: Dualogic para a Fiat, Imotion para a Volkswagen, Easytronic para a Chevrolet e EasyR para Renault. A proposta era boa, pelo menos na teoria. Eram câmbios mais baratos que os verdadeiros automáticos e podiam melhorar o desempenho e consumo dos manuais. Porém, na prática, a dirigibilidade era péssima, com trancos, imprecisões e longos intervalos nas trocas de marchas.

A tecnologia avançou com o tempo, mas nunca conseguiram um resultado satisfatório, tanto que a solução não pegou. Já tem um tempo que os automatizados de uma embreagem saíram de linha, e os sobreviventes sofrem com baixa liquidez no mercado de usados.

Picapes com cabine estendida

Sucesso em outros mercados, como o da América do Norte, as picapes com cabine estendida não tiveram a mesma aceitação por aqui. A solução é bem interessante, pois oferece mais espaço na cabine para passageiros em curtas viagens ou para bagagens mais protegidas. Começaram na década de 1990, com a grande Ford F-1000, seguida das médias Chevrolet S10, Ford Ranger e Dodge Dakota. Eram charmosas e enormes, pois preservavam a caçamba das versões com cabine simples.

Mas morreram depois de pouco tempo de mercado no Brasil, ainda no começo da década de 2000. Quem resgatou a proposta foi a Fiat, na pequena Strada. Aqui sim, foi um caso de sucesso comercial, e um dos fatores que ajudaram a Strada ir para o topo do pódio da categoria.

Porém, no caso da Strada, o comprimento total era o mesmo, portanto uma cabine maior resultava em uma caçamba menor. A Fiat foi testando a solução, que depois avançou para cabine dupla com duas portas, cabine dupla com 3 portas, e por fim cabine dupla com 4 portas, essa sim a solução mais desejada.

Hoje, nem mesmo as pequenas oferecem cabine estendida, solução que infelizmente ficou no passado.

Carro com quatro lugares

O leitor pode observar nas ruas e vai notar que a grande maioria dos carros transportam poucos passageiros. É difícil nos depararmos com um veículo utilizando sua capacidade máxima de ocupantes, mas mesmo assim, carro com menos de 5 lugares são raros e desprezados pelo brasileiro.

Lembro muito bem do primeiro Ford Ka, que abusou do visual futurista em uma carroceria que ganhou vários apelidos jocosos. O pequeno Ford demorou para deslanchar nas vendas, mesmo com boas qualidades mecânicas. Um dos motivos era seu banco traseiro que só levava duas pessoas.

O Ka só foi ter mais relevância quando esticaram seu entre-eixos, que permitiu um banco maior na traseira para levar o quinto passageiro, porém ainda com duas portas. Já na terceira e última geração, além dos cinco lugares, recebeu as desejadas quatro portas para se equiparar com os outros hatches médios do mercado.

Ciente disso, os pequenos que vieram depois, como Volkswagen up!, Fiat Mobi e Renault Kwid, foram homologados para cinco lugares, mesmo que visualmente seja difícil imaginar tanta gente dentro desses carros.

Outro caso mais recente, é do BYD Dolphin Mini, que também começou apenas com quatro lugares. Ok, ele até vendeu bem, mas não demorou para a BYD oferecer a opção de cinco assentos, que certamente é mais comercial.

Botões touch

Se tem algo que me irrita nos carros atuais é a quantidade de operações que estão concentradas nas telas. O primeiro caso que eu me lembro foi da Honda com o City de 2ª geração, há pouco mais de 10 anos. Nas versões mais completas, o ar-condicionado passou a ser operado por comandos sensíveis ao toque.

A Honda, tão preocupada com segurança, eliminou os botões físicos para um painel com visual mais moderno, mas que requer mais atenção do motorista, que precisa desviar sua visão para poder operar. Felizmente, os modelos atuais voltaram a utilizá-los.

Mas o que se viu nesses últimos 10 anos foi cada vez mais funções perdendo botões físicos. Recentemente testei um modelo da Volvo que mais parece um tablet sobre rodas. É preciso recorrer à tela até para coisas simples, como ajustar retrovisores, acionar faróis ou abrir o porta luvas.

Assim como a Honda, vários fabricantes estão voltando atrás, admitindo que erraram em eliminar os botões físicos para operações simples.