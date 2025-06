2º lote de restituição do IRPF: veja data de pagamento e quem recebe

O pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será realizado na segunda-feira (30). A lista de contribuintes contemplados nesta etapa já está disponível para consulta.

Cronograma dos pagamentos da restituição do IR 2025:

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A restituição segue uma ordem de prioridades definida por lei. Os primeiros a terem o valor liberado são os contribuintes com 80 anos ou mais, seguidos pelos que têm acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental, ou com doenças graves. Depois, vêm os profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério e, em seguida, os que usaram a declaração pré-preenchida com opção de recebimento via Pix. Em caso de empate nos critérios, quem entregou a declaração antes tem preferência.

Ordem de preferência no pagamento:

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência ou doenças graves Contribuintes cuja renda principal vem do ensino Quem optou por usar o modelo pré-preenchido e escolheu Pix para receber Demais declarantes

O 2º lote tem o valor total de R$ 11 bilhões e inclui 6,5 milhões de contribuintes. Ele será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

Idosos acima de 80 anos: 148.090 restituições Contribuintes entre 60 e 79 anos: 1.044.585 restituições Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 91.363 restituições Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 496.650 restituições Contribuintes que escolheram a declaração pré-preenchida e/ou recebimento via Pix: 4.764.634 restituições

Como verificar se a restituição será paga?

Para saber se o valor já foi liberado, é preciso acessar o site oficial da Receita Federal (clique aqui). Lá, o contribuinte deve informar CPF, data de nascimento e o ano da declaração (2025).

As atualizações são feitas mensalmente. Se a restituição ainda não estiver liberada e a declaração estiver regular, o sistema mostrará a mensagem: "em fila de restituição".