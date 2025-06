Caso Juliana: Vaquinha para voluntário que liderou resgate bate R$ 400 mil

Do UOL, em São Paulo

A vaquinha para doações ao montanhista Agam Rinjani, voluntário que liderou o resgate da brasileira Juliana Marins, ultrapassou a meta e chegou a R$ 404 mil por volta das 22h (horário de Brasília) de hoje. Juliana foi encontrada morta a 600 metros de profundidade após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

O que aconteceu

A arrecadação foi a única autorizada pelo montanhista. A campanha é promovida pela plataforma de vaquinhas online Razões para Acreditar e as doações podem ser feitas exclusivamente por meio deste link. Cuidado com golpes. O valor arrecadado, ainda segundo a página, será repassado ao montanhista por meio de um aplicativo de câmbio.

A meta da vaquinha era de R$ 350 mil. Mas o valor foi aumentado porque Agam, que é indonésio, vai dividir o dinheiro com a equipe que participou da operação de resgate de Juliana e também usará os recursos para reflorestar montanhas no país. "Agam é um montanhista humilde, simples, com poucos recursos", diz o site.

Antes, uma vaquinha —com necessidade de transferência internacional— tinha sido aberta com a mediação da tradutora Sinta Stepani. Agam tinha resistido a aceitar a ajuda financeira e pedido apenas orações, mas depois decidiu aceitá-las. Agora, estão são concentradas exclusivamente na Razões para Acreditar.

Agam pagou do próprio bolso a passagem de avião e reuniu sete amigos para ajudar no resgate da brasileira, segundo a plataforma. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível vê-lo escalando o vulcão rumo ao topo, com uma corda amarrada à maca onde estava Juliana.

Montanhista dormiu uma noite ao lado do corpo. Agam disse ao jornal O Globo que ele e outros membros da equipe de resgate ficaram juntos ao corpo de Juliana a noite toda, à beira de um penhasco, até que a operação fosse retomada pela manhã. "Segurei Juliana para que ela não descesse mais 300 metros. É muito triste", acrescentou. O processo de retirada do corpo do local durou 7 horas.

Agam afirmou que sabia do risco de morrer durante o resgate. Ele contou que chovia e caíam pedras na encosta. "Gostaria de ter feito mais, peço desculpas, mas fiz o que pude", lamentou. Nas redes sociais, ele compartilha dicas de escaladas.

Entenda o caso

Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia durante o mochilão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20), segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Juliana ficou no local por mais de quatro dias. Durante as operações de salvamento, equipes de resgate tentaram se aproximar de onde a brasileira estava, mas não conseguiram chegar até ela. Fatores climáticos também impediram tentativas das equipes de fazer o resgate.

A brasileira foi encontrada morta ontem a 600 metros de profundidade no Monte Rinjani. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais, pelo Itamaraty e pelo governo local. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia com uma agência de turismo, e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

Não se sabe a causa da morte da brasileira, nem o dia e horário do óbito. O corpo passará por autópsia antes de ser liberado para seguir com a família para o Brasil.