Vídeo da Casa Branca abraça Trump como "papai" após comentário de secretário-geral da Otan

BRUXELAS (Reuters) - A Casa Branca adotou o apelido de "papai" para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um vídeo que divulgou depois que o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, usou o termo em uma conversa com o presidente dos EUA.

"O Papai está em casa", publicou a Casa Branca no X, juntamente com o vídeo que apresenta a música "Hey Daddy (Daddy's Home)" de Usher e imagens de Trump na cúpula da Otan em Haia, na Holanda.

Rutte, o secretário-geral holandês da aliança militar, usou a palavra "papai" em uma aparição com Trump na cúpula de quarta-feira, depois que o presidente dos EUA repreendeu Israel e o Irã por violações de um cessar-fogo, que mais tarde parecia estar sendo mantido.

Em resposta, Rutte riu e disse: "E então o papai às vezes tem que usar uma linguagem forte para fazer com que (eles) parem".

Na terça-feira, Trump disse que o Irã e Israel estavam lutando "há tanto tempo e com tanta força que eles não sabem que porra estão fazendo".

Em uma entrevista à Reuters após a cúpula, Rutte disse que usou a palavra "papai" para descrever como alguns aliados parecem ver os Estados Unidos, e não especificamente sobre Trump.

"Na Europa, às vezes ouço países dizendo: 'Ei, Mark, os EUA ficarão conosco?' E eu disse que isso soa um pouco como uma criança pequena perguntando ao pai: 'Ei, você ainda vai ficar com a família?'", disse Rutte.

"Então, nesse sentido, eu usei papai, (não é) que eu estivesse chamando o presidente Trump de papai."

Perguntado se isso significa que os outros membros da Otan eram como crianças que agora estavam crescendo depois de uma promessa de gastar mais em defesa, Rutte disse que eles "já cresceram", mas perceberam que tinham que dar um passo à frente e "igualar" os gastos com defesa com os Estados Unidos.

