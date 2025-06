Vendas pendentes de moradias nos EUA aumentam mais do que o esperado em maio

WASHINGTON (Reuters) - Os contratos para a compra de casas usadas nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em maio, mas as taxas de hipoteca mais altas continuam sendo uma restrição para os compradores.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou nesta quinta-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Moradias, baseado em contratos assinados, aumentou 1,8%, para 72,6 no mês passado.

Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se transformam em vendas depois de um ou dois meses, teriam um aumento de 0,1%.

As vendas pendentes de moradias avançaram 1,1% em relação ao ano anterior.

"Ganhos consistentes de emprego e aumento de salários estão ajudando modestamente o mercado imobiliário", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores.

"No entanto, as flutuações das taxas de hipoteca são o principal impulsionador das decisões de compra de imóveis e afetam mais a acessibilidade das moradias do que os ganhos salariais."

