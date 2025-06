Veículo atropela pedestres em frente à escola em Pequim

Um veículo atropelou nesta quinta-feira (25) em Pequim vários pedestres perto de uma escola primária, informou a polícia, que qualificou o incidente como um "acidente".

Imagens divulgadas nas redes sociais e verificadas pela AFP mostram várias crianças feridas deitadas no chão, bem como um veículo SUV cinza preso em uma árvore, rodeado por roupas e objetos pessoais espalhados na estrada.

Em uma das sequências, observa-se uma criança ensanguentada recebendo os primeiros socorros de uma pessoa vestida com um traje branco.

Por volta das 13h00, horário local, "ocorreu um acidente de trânsito perto da interseção da avenida Yucai com a rua Dongmen, no distrito de Miyun", no nordeste da capital chinesa, indicou a polícia local em um comunicado. Nessa esquina fica a Escola Primária Nº 1 de Miyun.

Um homem de 35 anos, de sobrenome Han, "atropelou" os pedestres devido a uma manobra errada, acrescentou a polícia, especificando que os feridos foram levados ao hospital. "Uma investigação foi aberta sobre o acidente", acrescentou o comunicado.

Pouco depois de chegarem ao local, os jornalistas da AFP foram obrigados pela polícia a deixar a área.

© Agence France-Presse