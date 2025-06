Ucrânia e Rússia anunciam nova troca de prisioneiros

A Ucrânia e a Rússia anunciaram nesta sexta-feira (26) que realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra no marco de um acordo concluído no início de junho, durante as negociações em Istambul, que, entretanto, não avançaram o suficiente para colocar fim ao conflito.

"Continuamos com as trocas [de prisioneiros], uma nova etapa foi realizada", afirmou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que havia trocado "um grupo de militares russos" por soldados ucranianos.

