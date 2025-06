Trump quer mais mísseis e drones, menos F-35s em pedido de orçamento de US$893 bi

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, quer um aumento de salário para as tropas e mais mísseis e drones de alta tecnologia no orçamento de defesa do próximo ano, enquanto corta vagas na Marinha e compra menos navios e caças, de acordo com materiais orçamentários publicados nesta quarta-feira.

Em US$892,6 bilhões, a solicitação de orçamento de defesa e segurança nacional para o ano fiscal de 2026 está estável em comparação com este ano.

O orçamento, que também inclui atividades relacionadas a armas nucleares realizadas pelo Departamento de Energia e aumenta o financiamento para a segurança interna, coloca a marca de Trump nas Forças Armadas para financiar suas prioridades. A parte do Pentágono no orçamento de segurança nacional é de US$848,3 bilhões.

A Casa Branca disse que o financiamento será usado para deter a agressão chinesa na região do Indo-Pacífico e revitalizar a base industrial de defesa dos EUA.

Uma autoridade sênior da defesa disse a repórteres nesta quinta-feira que, a pedido do Pentágono, o financiamento para o escudo de defesa antimísseis "Domo de Ouro" de Trump foi incluído em uma solicitação de orçamento separada e não faz parte da última proposta enviada ao Congresso.

No orçamento de 2026, Trump solicitou menos jatos F-35 da Lockheed Martin e apenas três navios de guerra. Espera-se que a aquisição de um submarino da classe Virginia fabricado pela General Dynamics e pela Huntington Ingalls Industries e de 15 outros navios seja incluída em um projeto de lei de apropriação separado, informou a Marinha.

O orçamento pede um aumento salarial de 3,8% para as tropas, mas também reduz os custos ao aposentar armamentos mais antigos e de operação mais cara, como toda a frota de 162 A-10 Warthogs, que fornecem apoio aéreo às tropas da linha de frente. De acordo com o plano, a Marinha reduzirá sua força de trabalho de funcionários civis em 7.286 pessoas.

Em comparação com o orçamento do ex-presidente Joe Biden de seu último ano no cargo, que havia solicitado 68 jatos F-35 no ano fiscal de 2025, o pedido de Trump para o ano fiscal de 2026 busca apenas 47 desses caças.

O orçamento já tem provocado debate no Congresso, onde um projeto de lei para o ano fiscal de 2026, atualmente em análise pelos parlamentares na Câmara dos Deputados dos EUA, aumenta as compras de F-35 para 69, um a mais do que o pedido de Biden para 2025.

A Força Aérea continua investindo nos mísseis ar-terra de longo alcance JASSM-ER e nos mísseis antinavios de longo alcance LRASM, ambos com alcances que podem ser úteis no Pacífico, onde as distâncias são um fator importante.

O orçamento aumenta os gastos com drones pequenos -- em parte devido às lições aprendidas durante a guerra da Rússia na Ucrânia, onde as aeronaves não tripuladas provaram ser parte integrante de um combate de baixo custo, mas altamente eficaz.