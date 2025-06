Trump diz que Irã não retirou material nuclear antes de ataque

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que o Irã não retirou o material nuclear de Fordow antes do bombardeio americano à instalação subterrânea no último domingo.

O que aconteceu

Trump afirmou que nada foi retirado da instalação. "Teria levado muito tempo, seria muito perigoso, pesado e difícil de mover!", escreveu em sua plataforma, Truth Social.

Segundo ele, as fotos de satélite que mostram caminhões no lado externo antes do ataque não indicam que o material foi movido. "Os carros e caminhões pequenos no local eram de operários de concreto tentando cobrir a parte superior dos poços", afirmou.

Localização do material é incerta

Fila de caminhões parados na entrada de túneis de Fordow, no Irã, em 19 de junho Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Fontes de agências de inteligência europeias teriam afirmado que o Irã retirou todo o urânio enriquecido de Fordow antes dos ataques. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Financial Times, o material teria sido distribuído para outras instalações não reveladas pela reportagem.

Um relatório das agências de inteligência dos EUA afirmou que o programa nuclear não acabou. Os ataques teriam apenas atrasado em alguns meses seu desenvolvimento, segundo documentos vazados revelados por diversos meios de comunicação norte-americanos.

Segundo os dados divulgados, os ataques apenas fecharam as entradas de algumas instalações, sem destruir os edifícios subterrâneos. A instalação em Fordow é composta por cinco túneis escavados dentro das montanhas e as operações são realizadas a uma profundidade de 90 metros, nos arredores da cidade sagrada de Qom.

O secretário de Defesa dos EUA minimizou o relatório hoje. Em um pronunciamento, Pete Hegseth disse que a avaliação foi "preliminar" e feita em apenas um dia e meio após o ataque. O secretário leu um trecho do documento vazado e afirmou que a análise dos danos levaria semanas.

Ao longo da sua fala, o secretário tentou criar a ideia de que há uma conspiração interna para manchar a imagem do governo. "[O relatório] foi vazado porque alguém tinha um plano de atrapalhar", afirmou. Hegseth, que era comentarista do canal de direita Fox News, acusou a imprensa de Fake News e citou nominalmente os canais que divulgaram as informações, afirmando que eles "não são amigos dos EUA". Por fim, ele chamou o ataque de "histórico e bem sucedido".

O Pentágono anunciou que abriu uma investigação criminal sobre o vazamento do informe. "Estamos fazendo uma investigação de vazamento com o FBI neste momento porque essas informações são para fins internos, avaliações de danos de batalha", disse ontem o secretário de Defesa, Pete Hegseth, na cúpula da Otan.

(Com AFP)