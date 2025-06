Testamos abridor elétrico de vinho que tira a rolha em segundos

Gosta de vinho, mas tem dificuldade para abrir a garrafa? O Guia de Compras UOL testou um abridor elétrico que remove a rolha bem rápido e sem dor de cabeça.

O produto tem a vantagem de acompanhar acessórios úteis, como um aerador e uma tampa a vácuo. Quer sabe mais? Confira a seguir o nosso review completo:

O que gostamos

Só apertar o botão e pronto: ele é bem intuitivo e mesmo quem nunca usou um abridor de vinhos elétrico não terá dificuldade em manuseá-lo. Basta posicioná-lo na garrafa e apertar o botão para baixo que a rolha será retirada em segundos. E para tirá-la do abridor, é só apertar o botão para cima.

Vem com três acessórios úteis: o kit inclui um cortador de folha, que serve para tirar a parte superior do lacre da garrafa de vinho e deve ser usado antes do abridor, um aerador que acelera a oxigenação da bebida e uma tampa à vácuo, que preserva a bebida após aberta.

Abridor elétrico de vinho e acessórios Imagem: Arquivo Pessoal

Fácil de limpar e guardar: é só guardar o abridor. Não é necessário lavar, mas, caso queira higienizar bem, é possível passar um pano úmido. Já os acessórios foram lavados com água e detergente neutro.

Mais barato que modelos parecidos: o preço é atrativo quando comparado a produtos semelhantes que existem no mercado. Se o item estiver com desconto, melhor ainda.

Ponto de atenção

Depende de pilhas: durante o uso, foi possível notar que o abridor perde a força e não retira toda a rolha quando a pilha começa a ficar fraca. Ao usar uma a duas vezes por semana, a pilha foi trocada a cada três meses, em média.

O que mudou?

O abridor elétrico trouxe mais praticidade e liberdade. Para quem evita abrir uma garrafa de vinho sozinho, pensando na dificuldade do processo, o abridor é a escolha ideal.

Com ele, é possível abrir o vinho de forma rápida e sem esforço —- em menos de dez segundos. Além disso, a tampa a vácuo facilita a conservação da bebida para ser consumida em outro momento.

Quem pode gostar?

Todos que não dispensam um bom vinho, principalmente se têm dificuldades em abrir a garrafa com saca-rolhas manual.

Pessoas que moram sozinhas também podem gostar bastante desse abridor, já que os acessórios deles são bem úteis para quem não consome uma garrafa de vinho de uma única vez.

*Com informações de texto publicado em 15/07/2024.

