Terapia para distúrbios hemorrágicos da Pfizer mostra resultados positivos

(Reuters) - O tratamento para hemofilia da Pfizer, Hympavzi, atingiu o objetivo principal de um estudo de estágio final em pacientes com certos tipos de anticorpos, informou a farmacêutica norte-americana nesta quinta-feira.

Os dados surgem meses depois que a empresa decidiu interromper o desenvolvimento global e a venda de sua terapia genética para hemofilia, Beqvez, citando a baixa demanda dos pacientes e de seus médicos.

O Hympavzi é uma injeção semanal e foi aprovado para pacientes com hemofilia A sem anticorpos ou inibidores do fator VIII, ou hemofilia B sem inibidores do fator IX.

No estudo, 48 pacientes tratados com Hympavzi tiveram uma redução de 93% na taxa de sangramento ao longo de um ano. O tratamento também atingiu todas as metas secundárias, inclusive mostrando um benefício em sangramentos espontâneos e sangramentos nas articulações.

Pessoas com hemofilia têm um defeito em um gene que regula a produção de proteínas chamadas fatores de coagulação, causando sangramentos espontâneos e graves após ferimentos ou cirurgias.

A Pfizer disse que os pacientes com inibidores precisam de tratamentos que sejam menos onerosos.

(Reportagem de Puyaan Singh em Bengaluru)