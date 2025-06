Tempestades provocam duas mortes na França e causam transtornos no tráfego aéreo e ferroviário

As fortes tempestades que atingiram muitas regiões do país na noite de quarta-feira (25) e no início da madrugada de quinta-feira (26) fizeram estragos e deixaram um cenário de caos. Com ventos de 100 km/h, as chuvas provocaram a morte de duas pessoas e deixaram outras 17 feridas. As informações foram divulgadas no relatório do Departamento de Segurança Civil francês.





Uma das vítimas foi menino de 12 anos, atingido por uma árvore que caiu em Montauban, a 625 quilômetros ao sudeste de Paris, durante a tempestade.

Em Mayenne, a 250 quilômetros a oeste da capital francesa, uma árvore caiu numa estrada durante a tempestade e foi atingida por um quadriciclo. O homem que guiava o veículo a motor morreu no acidente.

No departamento de Nièvre, que fica a 255 quilômetros ao sul de Paris, uma pessoa ficou gravemente ferida. Além destes três casos, outras 16 pessoas ficaram feridas durante as tempestades que atingiram o país.

Os estragos causados pelas tempestades, que atingiram índices de 30 a 50 milímetros nas primeiras horas, além de granizo de médio a grande porte, atrapalharam bastante as vidas dos moradores.

Durante o período das fortes chuvas, os bombeiros realizaram 2.500 operações na França. O alerta laranja foi suspenso às 3h da manhã em todos os departamentos afetados.

Segundo a companhia elétrica Enedis, quase 100 mil residências na França amanheceram nesta quinta sem eletricidade, sendo a maioria localizada no sudoeste do país. De acordo com a distribuidora, as áreas mais afetados foram cidades localizadas no centro-sul e centro-oeste francês.

"As tempestades, às vezes muito intensas, causaram quedas de árvores ou galhos sobre carros estacionados e sobre linhas da rede pública de distribuição de energia elétrica", relatou o comunicado da Enedis.

Tráfego de trens e aviões são prejudicados

O tráfego ferroviário foi interrompido em várias localidades do país. A linha que liga Paris a cidade de Amiens foi suspensa em ambos os sentidos na manhã desta quinta-feira porque "uma árvore ameaçava cair sobre os cabos de energia", de acordo com um comunicado da SNCF, empresa estatal responsável pelos trens na França.

Em Paris, o tráfego de trens também foi interrompido. As linhas dos trens urbanos RER B e RER D, e algumas estações de metrô, foram fechadas devido a inundações, de acordo com a SNCF e a RATP, empresas que administram o transporte ferroviário na capital.

Na noite de quarta-feira, três aviões que iriam pousar no Aeroporto Charles-de-Gaulle foram desviados para o Aeroporto de Lille-Lesquin, que fica a 190 quilômetros do principal aeroporto da capital francesa e também do país. A informação foi divulgada pelo diretor comercial do aeroporto localizado nos arredores de Paris, Pierre Fernemont.

Goteira na Assembleia Nacional

O debate sobre a guerra entre Irã e Israel, que acontecia na quarta-feira à noite na Assembleia Nacional, foi suspenso logo após o discurso de abertura do primeiro-ministro François Bayrou.

"Tivemos um pequeno vazamento no teto com goteiras", confirmou o presidente da sessão, Roland Lescure. O debate foi retomado alguns minutos após a situação ser contornada.

Em Valailles, no departamento de Eure, a oeste de Paris, "um raio atingiu a torre de uma igreja, que desabou parcialmente", segundo a prefeitura. Ainda em Eure, mas em Herqueville, o telhado do centro comunitário da cidade ficou bastante danificado.

Onda de calor

Desde 19 de junho, a França passa por sua 50ª onda de calor desde 1947, sendo que a metade foi registrada de 2001 até hoje. As altas temperaturas são uma consequência do aquecimento global, que tem aumentado a intensidade e a frequência das ondas de calor.

Nos últimos dias, o país passou por uma onda de calor que atingiu 40?°C em várias cidades.

(Com AFP)