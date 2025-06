Lula e Tarcísio fazem hoje eventos pró-habitação em locais diferentes em SP

Possíveis adversários políticos na disputa presidencial de 2026, o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), farão hoje dois eventos diferentes sobre habitação no estado.

O que aconteceu

Lula vai anunciar distribuição de moradias para famílias da favela do Moinho, na capital paulista, mas sem Tarcísio. Apesar de a cerimônia tratar de acordo feito com a gestão estadual, o governador não comparecerá ao evento, segundo o Palácio dos Bandeirantes, porque estará em outras agendas, uma delas também envolvendo a pauta da habitação.

Tarcísio irá a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, berço político de Lula. Ao meio-dia, o governador fará entrega de moradias do Casa Paulista, programa habitacional da sua gestão, na cidade em que o petista se projetou nacionalmente como líder sindical nos anos 70. Logo depois, Tarcísio irá para Lagoinha, no interior do estado.

Petista mudou lugar do evento, mas troca não convenceu Tarcísio a participar. O anúncio inicial apontava que o ato ocorreria às 10h30, no Armazém do Campo, sede do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na região central da cidade. Caso comparecesse, o governador poderia ser hostilizado, já que o movimento é crítico do bolsonarismo —Tarcísio é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ato ocorrerá na própria favela do Moinho. O horário também mudou: será às 14h, pouco depois do evento que Tarcísio fará em São Bernardo. Na cerimônia, Lula vai anunciar a remoção de 900 famílias da localidade, que poderão escolher imóveis de até R$ 250 mil, dentro das regras do Minha Casa, Minha Vida. As famílias ainda receberão auxílio aluguel até a assinatura do contrato de casa própria.

Entorno de Tarcísio acredita que cerimônia é apenas palanque para Lula. O governador já participou de eventos com o petista, como em fevereiro deste ano, quando lançaram juntos o edital para construção do túnel Santos-Guarujá, mas não vê motivos para estar ao lado de Lula dessa vez. O UOL apurou com fontes próximas a Tarcísio que o Palácio dos Bandeirantes avalia que Lula quer surfar em um tema no qual o governo federal teria pouca participação.

Desde meados do ano passado, o governo estadual trabalha em projeto de "requalificação" da favela do Moinho. A ideia consiste em remover as famílias da região para transformar a área em um parque urbano.

Local virou alvo de disputa entre o Planalto e o governo Tarcísio. Em maio, a Polícia Militar deflagrou uma operação para retirada dos moradores da favela, episódio marcado por cenas de truculência por parte dos agentes de segurança. A ação foi festejada por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que atribuíram a ela o esvaziamento no fluxo da cracolândia.

Apesar de o terreno da favela pertencer à União, governo Lula entrou em cena apenas quando a remoção dos moradores começou. Os vídeos de repressão policial na favela do Moinho que circularam pelas redes sociais aumentaram a temperatura dos debates sobre o tema e chegaram ao governo federal, que embarcou no assunto. A cessão do terreno ao governo paulista foi paralisada pela gestão petista após os casos de violência da PM.

Foi então que os governos federal e estadual fecharam acordo para realocação das famílias. Segundo anúncio feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em maio, a União vai entrar com subsídio de R$ 180 mil, e o estado de São Paulo, com cerca de R$ 70 mil, no programa Casa Paulista, totalizando R$ 250 mil por família. Os recursos do governo federal vão sair, conforme o ministro, do Minha Casa, Minha Vida.

Tarcísio e a área social

Casa Paulista é uma das vitrines da área social do governo Tarcísio. Chamado de "maior programa habitacional da história" do estado pela gestão atual, a iniciativa já entregou mais de 60 mil moradias desde o início de 2023, segundo a pasta da Habitação. O programa subsidia a compra de imóveis para famílias, aos moldes do Minha Casa, Minha Vida, e também entrega residências a pessoas de baixa renda.

Tarcísio tem investido em marcas na área social em meio a rumores de que pode disputar a Presidência da República em 2026. Na terça, a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou o projeto de lei que cria o SuperAção, programa social que vai pagar R$ 150 mensais a famílias de baixa renda do estado. A iniciativa é comparada ao Bolsa Família do governo Lula, o que o governador nega. Para ele, o programa estadual é mais amplo do que o de transferência de renda da gestão petista.

Em entrevista recente ao rapper Mano Brown, Lula citou Tarcísio como possível adversário em 2026. Disse que, se for candidato à reeleição, será "para ganhar". "Se eu estiver com a saúde e disposição que estou agora, serei candidato. Que a extrema direita está procurando um adversário, está procurando. Eu vejo todo dia um nome: Tarcísio, Ratinho [Júnior, governador do Paraná], Caiado [Ronaldo, governador de Goiás]. Vejo todo dia, não tem problema. Pode procurar o candidato que eles quiserem, que se eu for candidato, é para ganhar as eleições", afirmou.