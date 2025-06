Tarcísio diz que irá a ato com Bolsonaro na Paulista: 'Pregar pacificação'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse hoje que vai participar do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista, no domingo.

O que aconteceu

Tarcísio afirmou que seu discurso deve focar na "pacificação". O governador é visto como um dos possíveis nomes do bolsonarismo para a candidatura à Presidência em 2026, já que Bolsonaro está inelegível até 2030.

O ex-presidente ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, afirmou o governador. O ato deste domingo terá como foco o julgamento de Bolsonaro no STF pela trama golpista. Conforme mostrou reportagem do UOL, a anistia ficará de lado, e "justiça já" será o mote principal.

O pastor Silas Malafaia, principal organizador, disse que o ato vai tratar do julgamento e da atuação de Alexandre de Moraes. "Quando você fala em justiça, você engloba tudo. Tem a anistia e tem a injustiça cometida por essas condenações e esse julgamento que estamos vendo aí", disse ao UOL.

A gente precisa falar de liberdade, precisamos só de pacificação, vamos pregar pacificação.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Evento de moradia

Tarcísio participou hoje da entrega de 120 apartamentos do programa Casa Paulista, uma das vitrines do governador para as eleições. O evento ocorreu em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, berço político de Lula. O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), o prefeito da cidade, Marcelo Lima (Podemos), e deputados e vereadores marcaram presença.

O evento ocorreu no mesmo dia em que o presidente realiza evento sobre moradia no estado. Lula vai anunciar a distribuição de casas para famílias da favela do Moinho. A cerimônia trata de um acordo entre os governos federal e estadual, mas a gestão Tarcísio justificou a ausência dizendo que já havia outras agendas.

Para o governador, não é preciso pensar em "protagonismo, mas em resolver o problema". Segundo Tarcísio, seu governo foi responsável por fazer o que "ninguém teve coragem de fazer: entrar no Moinho e resolver a equação lá, que não é só habitacional".

Tarcísio afirmou que sua gestão já havia começado projeto na favela do Moinho antes da entrada da União. "Hoje, 386 famílias já foram removidas. Quando o acordo com o governo federal foi fechado, 186 já haviam sido retiradas".

O governador disse que ainda há muito a ser feito na favela do Moinho. Tarcísio destacou que, além da entrega de habitações, outras ações estão sendo feitas na região. Ele citou um mutirão de empregos, promovido pela Prefeitura de São Paulo, e a capacitação de moradores que podem empreender, numa parceria com o Sebrae, "Nosso objetivo, sinceramente, não é fazer evento, o nosso objetivo é trazer emprego, é resolver o problema", afirmou.