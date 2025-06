STOXX 600 sobe com manutenção de cessar-fogo entre Israel e Irã

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quinta-feira, impulsionado por sinais de que o cessar-fogo entre Israel e Irã parecia estar se mantendo, enquanto os investidores se preparavam para o prazo de 9 de julho, até quando acordos comerciais devem ser fechados com os Estados Unidos.

O índice STOXX 600 subia 0,33%, a 538,77 pontos.

Os investidores estavam aliviados com um cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que provavelmente buscará um compromisso do Irã para acabar com suas ambições nucleares em negociações na próxima semana.

As atenções agora se voltavam para o prazo de 9 de julho para o fim da pausa nas tarifas dos EUA. Com um progresso limitado nos acordos comerciais, exceto por um acordo entre os EUA e o Reino Unido, a União Europeia está se esforçando para garantir seus próprios entendimentos com Washington.

Nesta quinta-feira, espera-se que os líderes da UE digam à Comissão Europeia se preferem um acordo comercial rápido com os EUA, mesmo que isso signifique conceder melhores condições a Washington, ou se preferem acirrar a disputa na expectativa de garantir um resultado mais favorável.

"Não ouvimos falar muito sobre um acordo entre os EUA e a Europa e, à medida que nos aproximamos do prazo final (da pausa) das tarifas, isso está se tornando mais um fator de risco para a Europa", disse Anthi Tsouvali, estrategista do UBS Global Wealth Management.

O bloco já está enfrentando tarifas que incluem 50% sobre o aço e o alumínio e 25% sobre carros e peças automotivas.

Enquanto isso, na quarta-feira, Trump chamou o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de "terrível" e disse que tem três ou quatro pessoas em mente como candidatos ao cargo mais alto do banco central dos EUA. O Wall Street Journal informou que Trump pode nomear o substituto de Powell já em setembro ou outubro.

Entre os setores, o setor de defesa subia 1,3%. Na quarta-feira, os líderes da Otan apoiaram o grande aumento nos gastos com defesa exigido por Trump.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,29%, a 8.744 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,87%, a 23.702 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,31%, a 7.581 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,22%, a 39.403 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,32%, a 1.856 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,75%, a 7.450 pontos.